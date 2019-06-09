Москаль заявил о выходе из партии Порошенко

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль заявил о выходе из политической партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Москаля, передают Українські Новини.

"В пятницу (7.06) Геннадий Москаль написал заявление в центральный совет политической партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" о выходе из партии", - сказано в нем.

Кроме того, Москаль заявил о сложении полномочий председателя Закарпатской организации партии.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко, Парубий, Геращенко, Забродский и Федина возглавили список "Европейской солидарности".