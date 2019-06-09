подписаться на рассылку
26.3 26.7
29.35 30.15
˟
09 июня 2019, воскресенье, 12:15 1135
Верховная Рада и партии 2019-06-09T12:17:06+03:00
Українські Новини
Москаль заявил о выходе из партии Порошенко

Москаль заявил о выходе из партии Порошенко

Геннадий Москаль.
Геннадий Москаль.

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль заявил о выходе из политической партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Москаля, передают Українські Новини.

"В пятницу (7.06) Геннадий Москаль написал заявление в центральный совет политической партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" о выходе из партии", - сказано в нем.

Кроме того, Москаль заявил о сложении полномочий председателя Закарпатской организации партии.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко, Парубий, Геращенко, Забродский и Федина возглавили список "Европейской солидарности".

Больше новостей о: Геннадий Москаль Внеочередные выборы ВР БПП Солидарность

Архив
Новости
Порошенко рассказал о коалиции с "Оппозиционной платформой" в Раде 12:50
Съезд
На съезде "Слуги народа" гостей и журналистов кормят шаурмой 12:25
Москаль заявил о выходе из партии Порошенко 12:15
Порошенко, Парубий, Геращенко, Забродский и Федина возглавили список "Европейской солидарности" 11:45
США обеспокоены требованиями декларировать доходы членов международных набсоветов госпредприятий 11:15
больше новостей
Похищенных детей Зеленский вернул в Украину на президентском самолете: сколько это стоило 14:17
После встречи с Бойко и Медведчуком Миллер заявил о готовности "Газпрома" предоставить Украине скидку в 25% 14:04
Леонид Кучма и Владимир Зеленский. Фото: АПУ
Из-за заявлений Кучмы и Зеленского ГПУ открыла три дела 17:51
В Ровенской области ПЦУ выселяет из церковного дома семью священника, – УПЦ 13:36
Нацгвардия. Фото: ngu.gov.ua
Коррупция в руководстве Нацгвардии: прокуратура установила причину массового отравления военных в Львове 13:20
больше новостей
Леонид Кучма и Владимир Зеленский. Фото: АПУ
Из-за заявлений Кучмы и Зеленского ГПУ открыла три дела 17:51
Антон Кучухидзе: когда же вспомнят об Украине? 10:55 Мнение
Автомобиль полицейского. Фото: Наталья Науменко/Facebook
Полицейский сбил 10-летнего ребенка на служебном автомобиле под Сумами 23:54
Обострение в зоне ООС: за сутки двое военных погибли, пять ранены и семь травмированы 09:32
Вакарчук и Притула. Фото: facebоok.com/GolosZmin
Притула идет на выборы в Раду 10:14
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok