Москаль заявил о выходе из партии Порошенко

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль заявил о выходе из политической партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".\r\nОб этом говорится в сообщении на официальном сайте Москаля, передают Українські Новини.\r\n"В пятницу (7.06) Геннадий Москаль написал заявление в центральный совет политической партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" о выходе из партии", - сказано в нем.\r\nКроме того, Москаль заявил о сложении полномочий председателя Закарпатской организации партии.\r\nКак сообщали Українські Новини, Порошенко, Парубий, Геращенко, Забродский и Федина возглавили список "Европейской солидарности".