Алкогольный фальсификат из "ЛНР" контрабандой везут в ЕС под прикрытием ФСБ, - СМИ

На территории так называемой "ЛНР" масштабно производится фальсифицированная алкогольная продукция очень низкого качества, которую через неконтролируемый Украиной участок границы, РФ и Беларусь поставляют в страны Евросоюза.\r\nОб этом сообщает "Белорусский партизан".\r\nПо данным издания, об этой контрабанде знает ФСБ России, которое "не только препятствует криминальным группам осуществлять свою деятельность, но наоборот ее курирует".\r\n"Подозревают, что в Беларуси эти поставки имеют своих покровителей среди правоохранительных, таможенных и пограничных органов", - говорится в статье.\r\nС предприятия "Луганова" в Луганске алкогольный фальсификат отправляется грузовиками в российский Смоленск через неконтролируемый Украиной участок границы, где товар оформляют как продукт российского производства и предоставляют ему соответствующий сертификат.\r\nНа территории РФ фальсифицированный алкоголь продают китайской фирме-посреднику "CRYSTAL-C Investment Limited". Но отправляют его в Китай, а через территорию Беларуси в Литву на логистический склад в г. Тракай.\r\n"Там контрабанда попадает на склады оффшорной компании "LARKDALE CONSTRUCTION LLP".\r\nИз Литвы контрафакт отправляют в Великобританию, избежав выплаты таможенных налогов и сборов. Там он реализуется розничными партиями через местных бизнесменов, британских граждан Нила Смита и Джонатана Вейла", - говорится в расследовании.\r\nКак сообщали Українськi Новини, около 20-25% импортного алкоголя Украины находится в "тени".\r\nВ то же время, в Украине значительно увеличился выпуск коньяка, водки - уменьшился.\r\nРанее Рада разрешила производителям коньяка неограниченно использовать сырье иностранного происхождения.