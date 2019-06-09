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09 червня 2019, неділя, 08:17 35
Події 2019-06-09T14:30:03+03:00
Українські Новини
У Києві викрадений Volkswagen залишив вулицю без світла

У Києві викрадений Volkswagen залишив вулицю без світла

У неділю, 9 червня, в Києві на вулиці Лисогірська, 24 сталася ДТП за участю Volkswagen Passat. Автомобіль втратив керування і вилетів на узбіччя, серйозно зачепивши боком електростовпа. Внаслідок події частина будинків на вулиці залишилися без світла.

Аварія сталася близько опівночі. Про це повідомляє Інформатор.

За словами поліцейських, за кермом Volkswagen був не власник, а його знайомий, який заволодів ключами і в стані алкогольного сп'яніння сів за кермо. Не впоравшись з керуванням, Passat вилетів з дороги, зачепивши стовп електропередач і пошкодивши один з кабелів.

За словами фахівців керуючої компанії DTEK без електрики залишилася частина вулиці Лисогірська. Винуватець ДТП отримав незначні травми, так як основний удар об стовп припав якраз на водійські двері. Прибулі на місце поліцейські перевірили водія за допомогою "драгера". Тест на алкоголь показав значення 2,74. Водій Volkswagen писати заяву про викрадення відмовився.

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