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08 июня 2019, суббота, 19:22 43
Происшествия 2019-06-08T19:29:36+03:00
Українські Новини
Дочь депутата Гриценко попала в ДТП

Дочь депутата Гриценко попала в ДТП

ДТП. Фото: facebook.com/Grytsenko.Anatoliy
ДТП. Фото: facebook.com/Grytsenko.Anatoliy

В субботу, 8 июня, младшая дочь украинского политика, который принимал участие в выборах на пост президента, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко попала в аварию.

Об этом Гриценко сообщил у себя на странице в Facebook.

Сообщается, что инцидент произошел в Одессе, когда 15-летняя Аня с одноклассниками ехали в автобусе на экскурсию.

В автобус с детьми врезался Mercedes. 

Депутат рассказал, что происшествие случилось около 15:00. Аня сидела именно на месте, куда въехала легковушка. Она получила удар по руке и лицу, разбила губу. Но, к счастью, серьезных травм у девочки нет, как и у остальных детей. Анатолий Степанович добавил: "Слава Богу, он защищает наших детей".

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Гриценко больше не хочет идти в Президенты.

В 1-м туре выборов Президента за Анатолия Гриценко проголосовали 6,91% избирателей.

Тем временем, Россия объявила в розыск экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко.

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