Дочь депутата Гриценко попала в ДТП

В субботу, 8 июня, младшая дочь украинского политика, который принимал участие в выборах на пост президента, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко попала в аварию.\r\nОб этом Гриценко сообщил у себя на странице в Facebook.\r\nСообщается, что инцидент произошел в Одессе, когда 15-летняя Аня с одноклассниками ехали в автобусе на экскурсию.\r\nВ автобус с детьми врезался Mercedes. \r\nДепутат рассказал, что происшествие случилось около 15:00. Аня сидела именно на месте, куда въехала легковушка. Она получила удар по руке и лицу, разбила губу. Но, к счастью, серьезных травм у девочки нет, как и у остальных детей. Анатолий Степанович добавил: "Слава Богу, он защищает наших детей".\r\n\r\nНапомним, что ранее сообщалось о том, что Гриценко больше не хочет идти в Президенты.\r\nВ 1-м туре выборов Президента за Анатолия Гриценко проголосовали 6,91% избирателей.\r\nТем временем, Россия объявила в розыск экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко.