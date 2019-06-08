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08 июня 2019, суббота, 12:38 516
Политика 2019-06-08T13:15:06+03:00
Українські Новини
Полиция должна дать оценку действиям "Нацкорпуса", который устроил конфликт на "Барабашово" с ветераном АТО, –

Полиция должна дать оценку действиям "Нацкорпуса", который устроил конфликт на "Барабашово" с ветераном АТО, – заявление администрации

У оператора, вероятно, перелом носа. Фото: Барабашово Харьков / Facebook
У оператора, вероятно, перелом носа. Фото: Барабашово Харьков / Facebook

Администрация харьковского торгового центра "Барабашово" призвала полицию вмешаться в конфликт, который возник 7 июня вокруг магазина, который арендует предприниматель – ветеран АТО.

Об этом пресс-служба ТЦ сообщила в Facebook, пишет "Гордон".

"Конфликт произошел днем, группа бойцов "Национального корпуса" захватила магазин, который арендовал предприниматель, ветеран АТО. Вещи были просто выставлены, когда арендатор пришел и его не пустили, он обратился к ветеранским организациям, побратимам за помощью, администрация рынка вызвала полицию", – сказано в сообщении.

В пресс-службе "Барабашово" подчеркнули, что "Нацкорпус" блокировал вход, хотя арендодатель показывал документы, подтверждающие законность действий предпринимателя. По данным администрации, силовой конфликт спровоцировали представители "Национального корпуса", у которых была с собой арматура, "тупые и колющие предметы".

"Это происходило в присутствии съемочной группы харьковских вестей "Триолан", но бойцы "Нацкорпуса" напали на нее, залили газом глаза оператору и журналисту, избили их, у оператора, вероятно, перелом носа, сейчас они в 4-й больнице скорой помощи, администрация рынка оказывает помощь пострадавшим", – заявили в ТЦ.

Заявление в полицию администрация уже готовит.

"Мы ждем, что правоохранительные органы вмешаются в ситуацию, будут возбуждены уголовные дела, тут откровенный бандитизм со стороны "Национального корпуса", это не политическая или общественная деятельность, это рейдерство и криминалитет под политическими лозунгами", – убеждены в ТЦ "Барабашово".

Пресс-секретарь компании Сергей Зайцев написал в Facebook, что избит журналист Вадим Макарюк.

"Просто за то, что снимал правду. Сегодня на "Барабашово" в момент попытки одной из организаций ветеранов АТО защитить своего побратима от молодчиков, которые представились активистами "Нацкорпуса", – заявил он.

Эту информацию подтвердила в соцсети и редактор программы "Вести" Анна Черненко.

 
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