подписаться на рассылку
26.3 26.7
29.35 30.15
˟
08 июня 2019, суббота, 11:12 383
Экономика 2019-06-08T11:13:29+03:00
Українські Новини
Сетевые компании будут готовы к запуску рынка электроэнергии с 1 июля, - представитель "Укрэнерго"

Сетевые компании будут готовы к запуску рынка электроэнергии с 1 июля, - представитель "Укрэнерго"

Все сетевые компании будут полностью готовы к запуску рынка электроэнергии с 1 июля. Об этом заявил заместитель директора по развитию рынка и IT НЭК "Укрэнерго" Андрей Немировский в ходе круглого стола, организованного USAID, на тему "Внедрение в Украине нового рынка электрической энергии. Вызовы и пути решения".

"Пять сетевых компаний полностью готовы к работе в рынке, шесть – заканчивают подготовку, остальные будут готовы до конца месяца", - сообщил Немировский.

В ходе круглого стола, все участники - как представители НКРЭКУ и энергокомпаний, так и эксперты - высказались в пользу важности запуска рынка электроэнергии 1 июля 2019 года. Дискуссия шла лишь о технической готовности системы к рынку.

По мнению заместителя генерального директора по вопросам перспективного развития и энергосберегающих технологий ООО "Укрэнергоконсалтинг" Андрей Борисенко, все отставшие регуляторные вопросы Кабинет Министров и НКРЭКП должны решить до конца месяца.

Напомним, новый рынок электроэнергии, функционирующий в соответствии со стандартами ЕС, должен быть запущен 1 июля 2019 года согласно Закону Украины "О рынке электроэнергии". На заседании правительства 5 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что рынок будет вовремя.

Запуск нового рынка электрической энергии является частью международных обязательств Украины по имплементации норм Третьего энергопакета Европейского союза.
Архив
Новости
Официальный курс гривны подскочил на 20 копеек 12:00
Сетевые компании будут готовы к запуску рынка электроэнергии с 1 июля, - представитель "Укрэнерго" 11:12
Грозы, град и шквалы: штормовое предупреждение объявили в большинстве областей 11:11
АМКУ подтвердил, что у них есть все для защиты конкуренции в новом энергорынке 10:28
Вакарчук и Притула. Фото: facebоok.com/GolosZmin
Притула идет на выборы в Раду 10:14
больше новостей
Внезапные грозы после мощной жары: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта
"Пропало все!" - сегодня исполняется 10 лет знаменитому выражению Тимошенко 07:00
Внутренняя безопасность Шкурата требовала с каждой таможни по 50-100 тысяч долларов ежемесячно, - советник руководителя ГФС 08:45
Похищенных детей Зеленский вернул в Украину на президентском самолете: сколько это стоило 14:17
В Ивано-Франковской области сильные дожди затопили более 100 хозяйств 08:25
больше новостей
Леонид Кучма и Владимир Зеленский. Фото: АПУ
Из-за заявлений Кучмы и Зеленского ГПУ открыла три дела 17:51
После ухода от Ляшко Мосийчук хочет запретить гей-парад в Киеве 11:25
Хватит кокетничать в вышиванках: Кива рассказал, почему пошел по спискам "Оппозиционной платформы – За жизнь" 23:15
Убийство Гандзюк: суд приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы 5 экс-участников АТО 16:29
"Пропало все!" - сегодня исполняется 10 лет знаменитому выражению Тимошенко 07:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok