АМКУ подтвердил, что у них есть все для защиты конкуренции в новом энергорынке

На круглом столе USAID "Внедрение в Украине нового рынка электрической энергии. Вызовы и пути решения" обсуждали своевременный запуск рынка.\r\nАМКУ подтвердил, что у них есть все механизмы и полномочия для того, чтобы на рынке не было антиконкурентных злоупотреблений.\r\n"Мы имеем все необходимые инструменты чтобы остановить нарушения конкурентного законодательства - как механизм рекомендаций, так и механизм штрафов. Мы понимаем какие потенциально компании могут быть ответчиками с точки зрения АМКУ. Мы приветствуем первый шаг по либерализации рынка", - заявила Татьяна Кулешова, директор департамента АМКУ по исследованиям и расследования рынков ТЭК и ЖКХ.\r\nПо мнению представительницы антимонопольного ведомства, новый рынок электроэнергии имеет преимущества по сравнению с действующей моделью. \r\n"В действующей модели рынка негатива значительно больше, нежели даже в частично открытом рынке электрической энергии» - подчеркнула она.\r\nКак сообщалось, за скорейший запуск рынка электрической энергии выступил представитель USAID Крассимир Канев: "Тот, кто говорит, что рынок нужно отложить - глубоко ошибаются. Рынок нужно вводить как можно скорее".\r\nНапомним, новый рынок электрической энергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами Европейского Союза (ЕС), должен быть введен 1 июля 2019 года, согласно Закону Украины "О рынке электрической энергии". Введение рынка является условием программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, согласно которой Украина получит в текущем году $2,5 млрд кредита.\r\nНа заседании Кабинета Министров Украины 5 июня были приняты постановления, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии - "О порядке наложения специальных обязательств участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов" и "Об утверждении порядка проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам".\r\nПремьер Министр В. Гройсман заявил, что рынок должен быть запущен вовремя.\r\nПо оценкам экспертов сейчас ведется техническая дискуссия относительно окончательных условий и положений нового рынка, готовящихся Кабинетом Министров.\r\n