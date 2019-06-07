Відео дня: українські десантники взяли під контроль "дєрзкую" висоту біля Водяного

Десантниками з 79-ї бригади ДШВ вдалось взяти під контроль висоту 73 поблизу Водяного, яку бойовики називали "Дєрзкая".

Про це йдеться в повідомленні на сторінці "Збройні Сили України - Українські Воїни" в соціальній мережі Facebook.

"Є під Пікузами (це під Маріуполем) одна позиція сепарів, яка дуже довго була для нас проблемою. Ну не те щоб є...була така позиція. Сепари ії називали "Дерзкая". Вона була у найвищій точці та контролювала Водяне. Біля неї і були найбільш запеклі бої. Для колаборантів це була найгарячіша точка, там в них були дуже великі втрати. А потім морпіхи підкопалися до неї і...пішли копати у тил, взяв цю позицію у вогневий мішок. Після чого питання лише стало у том, коли ворог втомиться втрачати своїх бійців. І ось. Тиждень потому після того як на цих позиціях були втрати майже взвод вбитими та пораненими, сепари пішли та не повернулись. На позиції ворога зайшли ЗСУ", - йдеться в підписі до відео.

Як повідомляли Українські Новини, Збройні сили взяли під контроль всю "сіру зону" на Донбасі.

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