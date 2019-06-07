підписатися на розсилку
26.45 26.85
29.45 30.25
˟
07 червня 2019, пʼятниця, 19:00 28
Силові структури 2019-06-07T20:15:02+03:00
Українські Новини
Відео дня: українські десантники взяли під контроль "дєрзкую" висоту біля Водяного

Відео дня: українські десантники взяли під контроль "дєрзкую" висоту біля Водяного

Десантниками з 79-ї бригади ДШВ вдалось взяти під контроль висоту 73 поблизу Водяного, яку бойовики називали "Дєрзкая".

Про це йдеться в повідомленні на сторінці "Збройні Сили України - Українські Воїни" в соціальній мережі Facebook.

"Є під Пікузами (це під Маріуполем) одна позиція сепарів, яка дуже довго була для нас проблемою. Ну не те щоб є...була така позиція. Сепари ії називали "Дерзкая". Вона була у найвищій точці та контролювала Водяне. Біля неї і були найбільш запеклі бої. Для колаборантів це була найгарячіша точка, там в них були дуже великі втрати. А потім морпіхи підкопалися до неї і...пішли копати у тил, взяв цю позицію у вогневий мішок. Після чого питання лише стало у том, коли ворог втомиться втрачати своїх бійців. І ось. Тиждень потому після того як на цих позиціях були втрати майже взвод вбитими та пораненими, сепари пішли та не повернулись. На позиції ворога зайшли ЗСУ", - йдеться  в підписі до відео.

Як повідомляли Українські Новини, Збройні сили взяли під контроль всю "сіру зону" на Донбасі.

Раніше українські військові взяли під контроль ще одне селище в Луганській області.

Більше новин про: Ситуація в зоні ООС ЗСУ відео дня Українські військові Непідкотрольні території

Архів
Новини
Поліція затримала чоловіка з гранатою в Рівному 20:32
Вболівальники збірної України перед матчем у Львові. Фото: zаxid.net
Фото дня: у Львові вболівальники збірної України та Сербії провели яскравий марш 20:23
Затримання головного тренера Нацзбірної з підводного спорту на хабарі. Фото: СБУ
Тренер Нацзбірної з підводного спорту затримана на хабарі в 20 тис. гривень 19:57
2 шахти призупинили роботу у Львівській області з вимогою виплати зарплати 19:54
Попри санкції, Німеччина нарощує економічне співробітництво з Росією 19:47
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Мінрегіонбуд має бути ініціатором врегулювання питання КП "Вода Донбасу", - Ольга Бабій 10:22
Папа Франциск змінив текст молитви "Отче наш", спровокувавши релігійний скандал 21:06
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
Кабмін призначив директором Держпідприємства "Оператор ринку" колишнього керівника Проектного офісу з впровадження енергореформи 13:00
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
ГПУ висунула підозру Ющенку через "Межигір'я", - Лещенко 06:40
Вбивство дитини під Києвом: слідчі не вимагали експертизу на алкоголь, тому що був вихідний 07:54
Папа Франциск змінив текст молитви "Отче наш", спровокувавши релігійний скандал 21:06
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok