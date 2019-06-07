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07 июня 2019, пятница, 18:36 90
Силовые структуры 2019-06-07T18:37:43+03:00
Українські Новини
Нацполиция назначила начальником патрульной полиции в Волынской области Крутня

Нацполиция назначила начальником патрульной полиции в Волынской области Крутня

Национальная полиция назначила начальником Управления патрульной полиции в Волынской области Андрея Крутня.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Волынской области.

Крутня представил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич.

Крутень до этого работал заместителем руководителя управления патрульной полиции в Ривненской области – руководителем отдела мониторинга и аналитического обеспечения.

Ранее должность начальника патрульной полиции Волынской области занимал Александр Вовченко.

Вовченко переведен на работу в Ивано-Франковскую область.

Как сообщали Українські Новини, Национальная полиция назначила начальником управления патрульной полиции Ривне Сергея Мерчука.

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