Нацполиция назначила начальником патрульной полиции в Волынской области Крутня

Национальная полиция назначила начальником Управления патрульной полиции в Волынской области Андрея Крутня.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Волынской области.\r\nКрутня представил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич.\r\nКрутень до этого работал заместителем руководителя управления патрульной полиции в Ривненской области – руководителем отдела мониторинга и аналитического обеспечения.\r\nРанее должность начальника патрульной полиции Волынской области занимал Александр Вовченко.\r\nВовченко переведен на работу в Ивано-Франковскую область.\r\nКак сообщали Українські Новини, Национальная полиция назначила начальником управления патрульной полиции Ривне Сергея Мерчука.