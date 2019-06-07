Управляющий владелец "Омокса" Кулагин обвинил Минюст в бездействии по прекращению деятельности "черных" регистраторов

Управляющий владелец девелоперской компании "Омокс" (Киевская область, основной актив – жилой комплекс "Чайка") Алексей Кулагин обвинил Министерство юстиции Украины в бездействии относительно прекращения деятельности государственных регистраторов, принимающих участие в незаконной перерегистрации активов.\r\nОб этом он сообщил в ходе пресс-конференции, Українські Новини.\r\nПо его словам, 1 июня государственный регистратор Александр Прошкин (коммунальное предприятие "Регистрационный центр регистрации недвижимости и бизнеса"), действуя в сговоре с группой лиц, перерегистрировал компанию "Омокс Инвест Строй" на Андрея Шишова, который одновременно стал руководителем компании вместо Оксаны Кулагиной.\r\nТакже была проведена госрегистрация изменений в учредительные документы компании.\r\n"В настоящее время у нас разгорелся конфликт с теневым водочным бизнесом, которым руководит Павел Климец. Организатором всех акций, которые происходят с нашей компанией, является Шишов, который нигде никогда не засвечивался. Это человек без определенного рода занятий. Он засветился только в последних действиях, которые совершал совместно с Минюстом, совместно с теми людьми, которым министерство выдало ключи и которые могут бесконтрольно переписать предприятие на любого "левого" человека", - отметил Кулагин.\r\nПо его словам, в сентябре 2018 года Климец под предлогом наличия долга в 150 млн гривен подал иск в суд. В судах было доказано, что претензии Климца к "Омоксу" необоснованны.\r\nПосле перерегистрации компании рейдеры начали через суды отменять решения вынесенные судами в пользу "Омокса".\r\n"Используя то, что они в реестрах числились владельцами компании и назначили своего директора, они пошли очень хитрым путем. Они решили подать иски об аннулировании всех тех судовых решений, в которых мы победили. Аннулировать в качестве основных истцов, выигравших суды. Рейдеры, используя услугу Минюста, по перерегистрации "Омокса" на подставных лиц, подали сразу несколько исков", - сообщил Кулагин.\r\nОн назвал такие действия незаконными и злонамеренными. Собственник "Омокса" Алексей Кулагин, подчеркнул, что уже доказано то, что коммунального предприятия, в котором работает регистратор, не существует.\r\n"Это схема, которую создал Минюст… Это ОПГ на высшем государственном уровне, где включены все государственные силовые механизмы", - возмутился Кулагин.\r\nПри этом он поблагодарил сотрудников Нацполиции за предотвращение захвата жилого комплекса (ЖК) "Чайка".\r\n"Как может министерство реагировать (на незаконные действия регистратора) если оно контролирует всех исполнителей? Всех, кто переписывает имущество с одного субъекта на другой. Если мое имущество завтра будет переписано на кого-то, то я имею право спросить: "Слышите, а какой Ваш контроль?" - прокомментировал Кулагин.\r\nОн считает, что Минюст должен безотлагательно реагировать на жалобы о незаконной перерегистрации имущества и бизнеса.\r\n"Они создали комиссию. Комиссия вчера вернула мне право управления моим предприятием. Только потому, что много людей знают о моей правоте", - сообщил Кулагин.\r\nКак сообщали Українські Новини, 29 мая "Омокс" заявил о попытке рейдерского захвата ЖК "Чайка" в Киевской области, в которой обвинил Павла Климца, Андрея Шишова, Андрея Жабина.\r\nСовершение попытки захвата стало возможным после перерегистрации компании на нового собственника. Адвокаты "Омокса" подали в Минюст жалобу на неправомерные действия регистратора.