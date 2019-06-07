Управляющий владелец "Омокса" Кулагин обвинил Минюст в бездействии по прекращению деятельности "черных" регистраторов

Управляющий владелец девелоперской компании "Омокс" (Киевская область, основной актив – жилой комплекс "Чайка") Алексей Кулагин обвинил Министерство юстиции Украины в бездействии относительно прекращения деятельности государственных регистраторов, принимающих участие в незаконной перерегистрации активов.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, Українські Новини.

По его словам, 1 июня государственный регистратор Александр Прошкин (коммунальное предприятие "Регистрационный центр регистрации недвижимости и бизнеса"), действуя в сговоре с группой лиц, перерегистрировал компанию "Омокс Инвест Строй" на Андрея Шишова, который одновременно стал руководителем компании вместо Оксаны Кулагиной.

Также была проведена госрегистрация изменений в учредительные документы компании.

"В настоящее время у нас разгорелся конфликт с теневым водочным бизнесом, которым руководит Павел Климец. Организатором всех акций, которые происходят с нашей компанией, является Шишов, который нигде никогда не засвечивался. Это человек без определенного рода занятий. Он засветился только в последних действиях, которые совершал совместно с Минюстом, совместно с теми людьми, которым министерство выдало ключи и которые могут бесконтрольно переписать предприятие на любого "левого" человека", - отметил Кулагин.

По его словам, в сентябре 2018 года Климец под предлогом наличия долга в 150 млн гривен подал иск в суд. В судах было доказано, что претензии Климца к "Омоксу" необоснованны.

После перерегистрации компании рейдеры начали через суды отменять решения вынесенные судами в пользу "Омокса".

"Используя то, что они в реестрах числились владельцами компании и назначили своего директора, они пошли очень хитрым путем. Они решили подать иски об аннулировании всех тех судовых решений, в которых мы победили. Аннулировать в качестве основных истцов, выигравших суды. Рейдеры, используя услугу Минюста, по перерегистрации "Омокса" на подставных лиц, подали сразу несколько исков", - сообщил Кулагин.

Он назвал такие действия незаконными и злонамеренными. Собственник "Омокса" Алексей Кулагин, подчеркнул, что уже доказано то, что коммунального предприятия, в котором работает регистратор, не существует.

"Это схема, которую создал Минюст… Это ОПГ на высшем государственном уровне, где включены все государственные силовые механизмы", - возмутился Кулагин.

При этом он поблагодарил сотрудников Нацполиции за предотвращение захвата жилого комплекса (ЖК) "Чайка".

"Как может министерство реагировать (на незаконные действия регистратора) если оно контролирует всех исполнителей? Всех, кто переписывает имущество с одного субъекта на другой. Если мое имущество завтра будет переписано на кого-то, то я имею право спросить: "Слышите, а какой Ваш контроль?" - прокомментировал Кулагин.

Он считает, что Минюст должен безотлагательно реагировать на жалобы о незаконной перерегистрации имущества и бизнеса.

"Они создали комиссию. Комиссия вчера вернула мне право управления моим предприятием. Только потому, что много людей знают о моей правоте", - сообщил Кулагин.

Как сообщали Українські Новини, 29 мая "Омокс" заявил о попытке рейдерского захвата ЖК "Чайка" в Киевской области, в которой обвинил Павла Климца, Андрея Шишова, Андрея Жабина.

Совершение попытки захвата стало возможным после перерегистрации компании на нового собственника. Адвокаты "Омокса" подали в Минюст жалобу на неправомерные действия регистратора.