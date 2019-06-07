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07 июня 2019, пятница, 16:55 35
Президент 2019-06-07T16:56:03+03:00
Українські Новини
Зеленский пообещал запустить Антикоррупционный суд к началу сентября

Зеленский пообещал запустить Антикоррупционный суд к началу сентября

Президент Владимир Зеленский обещает способствовать запуску работы Высшего антикоррупционного суда 5 сентября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, Президент обсудил запуск работы Высшего антикоррупционного суда с председателем Верховного Суда Валентиной Данишевской и председателем Высшего антикоррупционного суда Еленой Танасевич.

Во время встречи они обсудили состояние готовности Высшего антикоррупционного суда к началу работы 5 сентября, в частности проблемы с помещением и рабочими местами для судей.

В 2018 году Кабинет Министров Украины выделил 2 здания для Высшего антикоррупционного суда, которые на данный момент являются непригодными и требуют длительного капитального ремонта.

Для временного размещения Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты Государственная судебная администрация Украины предоставила помещение Печерского районного суда Киева, однако это не согласуется с законом.

По словам Танасевич, вопрос относительно помещения суда может привести к срыву начала работы.

Президент подчеркнул готовность принимать все меры, необходимые для обеспечения надлежащего функционирования Антикоррупционного суда.

Согласно сообщению, закон "О Высшем антикоррупционный суде" требует оснащения суда современными средствами для обеспечения безопасности судей и хранения документации.

Также по закону апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда и судебные палаты Высшего антикоррупционного суда не могут размещаться в одном здании, а также не могут быть в одном здании с другими судами.

Как сообщали Українські Новини, Антикоррупционный суд намерен начать работу в августе-сентябре.

В Антикоррупционный суд назначили 38 судей.

21 июня 2018 года Верховная Рада создала Высший антикоррупционный суд.

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