Зеленский пообещал запустить Антикоррупционный суд к началу сентября

Президент Владимир Зеленский обещает способствовать запуску работы Высшего антикоррупционного суда 5 сентября.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.\r\nСогласно сообщению, Президент обсудил запуск работы Высшего антикоррупционного суда с председателем Верховного Суда Валентиной Данишевской и председателем Высшего антикоррупционного суда Еленой Танасевич.\r\nВо время встречи они обсудили состояние готовности Высшего антикоррупционного суда к началу работы 5 сентября, в частности проблемы с помещением и рабочими местами для судей.\r\nВ 2018 году Кабинет Министров Украины выделил 2 здания для Высшего антикоррупционного суда, которые на данный момент являются непригодными и требуют длительного капитального ремонта.\r\nДля временного размещения Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты Государственная судебная администрация Украины предоставила помещение Печерского районного суда Киева, однако это не согласуется с законом.\r\nПо словам Танасевич, вопрос относительно помещения суда может привести к срыву начала работы.\r\nПрезидент подчеркнул готовность принимать все меры, необходимые для обеспечения надлежащего функционирования Антикоррупционного суда.\r\nСогласно сообщению, закон "О Высшем антикоррупционный суде" требует оснащения суда современными средствами для обеспечения безопасности судей и хранения документации.\r\nТакже по закону апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда и судебные палаты Высшего антикоррупционного суда не могут размещаться в одном здании, а также не могут быть в одном здании с другими судами.\r\nКак сообщали Українські Новини, Антикоррупционный суд намерен начать работу в августе-сентябре.\r\nВ Антикоррупционный суд назначили 38 судей.\r\n21 июня 2018 года Верховная Рада создала Высший антикоррупционный суд.