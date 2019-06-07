Зеленський пообіцяв запустити Антикорупційний суд до початку вересня

Президент Володимир Зеленський обіцяє сприяти запуску роботи Вищого антикорупційного суду 5 вересня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, Президент обговорив запуск роботи Вищого антикорупційного суду з головою Верховного Суду Валентиною Данішевською та головою Вищого антикорупційного суду Оленою Танасевич.

Під час зустрічі вони обговорили стан готовності Вищого антикорупційного суду до початку роботи 5 вересня, зокрема проблеми з приміщенням і робочими місцями для суддів.

У 2018 році Кабінет Міністрів України виділив 2 будівлі для Вищого антикорупційного суду, які зараз є непридатними і потребують тривалого капітального ремонту.

Для тимчасового розміщення Вищого антикорупційного суду і його Апеляційної палати Державна судова адміністрація України надала приміщення Печерського районного суду Києва, проте це не узгоджується із законом.

Зі слів Танасевич, питання щодо приміщення суду може призвести до зриву початку роботи.

Президент підкреслив готовність вживати всі заходи, необхідні для забезпечення належного функціонування Антикорупційного суду.

Згідно з повідомленням, закон "Про Вищий антикорупційний суд" вимагає оснащення суду сучасними засобами для забезпечення безпеки суддів та зберігання документації.

Також, згідно із законом, апеляційна палата Вищого антикорупційного суду і судові палати Вищого антикорупційного суду не можуть розміщуватися в одній будівлі, а також не можуть бути в одній будівлі з іншими судами.

Як повідомляли Українські Новини, Антикорупційний суд має намір почати роботу в серпні-вересні.

Антикорупційний суд призначили 38 суддів.

21 червня 2018 року Верховна Рада створила Вищий антикорупційний суд.