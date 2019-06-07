Высший совет правосудия отменил увольнение судьи Головатюка, пойманного на взятке

Высший совет правосудия (ВСП) отменил увольнение подозреваемого в коррупции судьи Хозяйственного суда Киева Любомира Головатюка.

Об этом говорится в сообщении совета, передают Українськi Новини.

Указано, что 6 июня ВСП рассмотрел жалобу Головатюка на решение дисциплинарной палаты о его увольнении от 27 февраля.

ВСП решил отменить наказание в виде увольнения и применить к судье дисциплинарное взыскание в виде отстранения от правосудия на 6 месяцев с лишением права на получение доплат к должностному окладу и обязательным направлением в Национальную школу судей Украины для прохождения курса повышения квалификации.

В то же время на заседании 6 июня Высший совет правосудия отклонил жалобу на отстранение от должности судьи Оболонского райсуда Киева Константина Васалатия, вынесшего приговор бывшему Президенту Виктору Януковичу.

Как сообщали Українськi Новини, 12 января 2017 года правоохранители задержали судью Хозсуда Киева Головатюка при получении взятки в размере 10 тыс. долларов.