В Аграрной партии заявили, что их испугался Ляшко

Радикальная партия Олега Ляшко (СПЧ) пытается не допустить кандидатов от Аграрной партии Украины к участию в выборах в объединенные территориальные общины (ОТО).\r\nОб этом сообщила пресс-служба Аграрной партии Украины.\r\nС целью устранения своих главных конкурентов от Аграрной партии, члены Озерянской сельской избирательной комиссии Варвинского района Черниговской области, большинство из которых являются представителями Радикальной партии, незаконным способом отказали в регистрации 14 кандидатам от Аграрной партии Украины в участии в выборах в Озерянской ОТО.\r\nДействующий Озерянский сельский голова Сергей Дмитренко выдвигается кандидатом в председатели Озерянской сельского ОТО от Радикальной партии. Злоупотребляя служебным положением, "радикал" оказывает давление на работу местной избирательной комиссии и таким образом пытается дестабилизировать предвыборный процесс.\r\nИз-за стремительного падения своих рейтингов на местах Радикальная партия расправляется с политическими конкурентами, нарушая законы и узурпируя власть на местах.\r\nАграрная партия Украины, имея большую поддержку избирателей в Варвинском районе, будет отстаивать интересы избирателей в судебном порядке.\r\nЧлены команды готовят 14 исков, которыми обжалуют 14 незаконных постановлений Озерянской сельской избирательной комиссии Варвинского района Черниговской области об отказе в регистрации кандидатов от Аграрной партии Украины для участия в выборах в Озерянской ОТО.\r\nНапомним, 30 июня 2019 года состоятся первые местные выборы в 66 ОТО и дополнительные выборы депутатов 30 сельских, поселковых советов.\r\n27 мая Центральная избирательная комиссия (ЦИК) включила Аграрную партию Украины в список участников местных выборов.\r\nНа местных выборах Аграрная партия Украины стабильно входит в тройку лидеров и является первой и единственной внепарламентской политической партией, победившей на выборах в объединенных территориальных общинах.