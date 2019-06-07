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07 июня 2019, пятница, 15:46 746
Верховная Рада и партии 2019-06-07T15:54:12+03:00
Українські Новини
В Аграрной партии заявили, что их испугался Ляшко

В Аграрной партии заявили, что их испугался Ляшко

Аграрная партия Украины. Фото: agroparty.org.ua
Аграрная партия Украины. Фото: agroparty.org.ua

Радикальная партия Олега Ляшко (СПЧ) пытается не допустить кандидатов от Аграрной партии Украины к участию в выборах в объединенные территориальные общины (ОТО).

Об этом сообщила пресс-служба Аграрной партии Украины.

С целью устранения своих главных конкурентов от Аграрной партии, члены Озерянской сельской избирательной комиссии Варвинского района Черниговской области, большинство из которых являются представителями Радикальной партии, незаконным способом отказали в регистрации 14 кандидатам от Аграрной партии Украины в участии в выборах в Озерянской ОТО.

Действующий Озерянский сельский голова Сергей Дмитренко выдвигается кандидатом в председатели Озерянской сельского ОТО от Радикальной партии. Злоупотребляя служебным положением, "радикал" оказывает давление на работу местной избирательной комиссии и таким образом пытается дестабилизировать предвыборный процесс.

Из-за стремительного падения своих рейтингов на местах Радикальная партия расправляется с политическими конкурентами, нарушая законы и узурпируя власть на местах.

Аграрная партия Украины, имея большую поддержку избирателей в Варвинском районе, будет отстаивать интересы избирателей в судебном порядке.

Члены команды готовят 14 исков, которыми обжалуют 14 незаконных постановлений Озерянской сельской избирательной комиссии Варвинского района Черниговской области об отказе в регистрации кандидатов от Аграрной партии Украины для участия в выборах в Озерянской ОТО.

Напомним, 30 июня 2019 года состоятся первые местные выборы в 66 ОТО и дополнительные выборы депутатов 30 сельских, поселковых советов.

27 мая Центральная избирательная комиссия (ЦИК) включила Аграрную партию Украины в список участников местных выборов.

На местных выборах Аграрная партия Украины стабильно входит в тройку лидеров и является первой и единственной внепарламентской политической партией, победившей на выборах в объединенных территориальных общинах.

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