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07 июня 2019, пятница, 10:38 442
Происшествия 2019-06-07T11:30:06+03:00
Українські Новини
В Германии в реке нашли тело участницы шоу "Украина имеет талант"

В Германии в реке нашли тело участницы шоу "Украина имеет талант"

Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным полиции, 33-летняя акробатка была убита до того, как ее бросили в реку. Поиски Клишты начались после того, как она не появилась на работе — в парке развлечений "Европа-Парк", расположенном в немецком городе Руст. Клишта выступала там в шоу под названием Night Beat Angels.

Правоохранители арестовали бывшего бойфренда артистки по подозрению в ее убийстве, но официальных обвинений не предъявили. "Он был милым, но отношения у них были нестабильны", — описал отношения пары один из знакомых погибшей. По его информации, Клишта и ее парень расстались, но продолжали вместе работать.

Женщина родилась в Украине, но жила в Германии. На родине она была рекордсменкой по количеству вращений обруча. Клишта участвовала в шоу талантов в Украине, в Румынии и Германии.

Напомним, в Египте убили украинку, которая работала в одном из местных отелей.

В Мексике жестоко убили украинку-мать двоих детей.

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