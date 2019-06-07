Международный аудит подтвердил конфликт интересов у Фаворова, - Витренко

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что международный аудит KPMG подтвердил конфликт интересов у директора интегрированного газового бизнеса ОАО "НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов. Об этом топ-менеджер рассказал в эксклюзивном интервью "Главкому".\r\nПо словам Витренко, аудиторы установили, что у Фаворова был конфликт интересов в период, который проверялся (ноябрь-декабрь 2018).\r\nНапомним, после назначения Фаворова в "Нафтогаз" подконтрольная ему частная компания ООО "ЭРУ-Трейдинг" начала зарабатывать на посредничестве между НАК и его дочерней компанией "Укртрансгаз". Хотя посредников для таких сделок не требовалось. Учитывая резонанс скандала "Нафтогаз" был вынужден привлечь внешних аудиторов для проверки Фаворова, но о результатах их работы компания отчиталась коротким сообщением, полную версию отчета публиковать не стали.\r\n"ООО" ЭРУ-Трейдинг" было связано с господином Фаворовым в это время, и об этом сказано в письме аудиторов", - отметил исполнительный директор НАК "Нафтогаз".\r\nВитренко утверждает, что аудиторы также установили, что "Нафтогаз" продавал газ по цене, ниже рыночной на то время.\r\n"Основным покупателем газа была компания"ЭРУ-Трейдинг". Это был газ из подземных хранилищ, который продавался в ноябре-декабре 2018", - отметил Витренко.\r\n"Аудиторской компанией было установлено, что после изменения порядка реализации газа, когда начали продавать с "подземки" по цене, ниже рыночной, в то время, то система контроля не соответствовала рыночной практике и международным стандартам", - добавил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины".\r\nКак известно, расследование конфликта интересов Фаворова было инициировано руководством "Нафтогаза" и поддержано наблюдательным советом в феврале 2019 после обращения исполнительного директора НАК Юрия Витренко в службу комплаенса.\r\nКак сообщалось, фирма Фаворова будет поставлять "Укртрансгазу" самый дорогой газ. В предыдущие годы крупнейшие подряды на поставку технологического топлива "Укртрансгаза" получал "Нафтогаз Украины". На этот раз госкомпания по неизвестным причинам вообще не подавала заявок на участие в торгах.