Внутренняя безопасность Шкурата требовала с каждой таможни по 50-100 тысяч долларов ежемесячно, - советник руководителя ГФС

Управление внутренней безопасности Государственной фискальной службы, которое возглавляет Игорь Шкурат, выходило на руководителей региональных таможен западных областей с требованием платить ежемесячную дань в размере 50-100 тысяч долларов. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил советник и.о. председателя ГФС Александр Порхун.

По его словам, в последние недели от сотрудников таможен поступили многочисленные сообщения о попытках руководства ВБ ГФС собирать ежемесячные платежи от начальников таможен за невмешательство в их работу. Суммы дани высчитывались по количеству автобусов и грузовиков, которые проходили через таможни. Государственная фискальная служба в ближайшее время предоставит правоохранительным органам информацию о действиях руководства внутренней безопасности ГФС.

"Такие "предложения" получили руководители Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен. При этом Закарпатская и Львовская таможни должны были сдавать по 100 тыс долларов ежемесячно, а Черновицкая - 50 тыс", - написал Александр Порхун.

Он отметил, что руководители таможен отказались работать под "крышей" внутренней безопасности и сообщили об этом в центральный аппарат ГФС. Зато в главном управлении ВБ начали преследовать таможенников, которые не согласились на "предложение" подразделения Шкурата.

"В ответ ВБ решила шантажировать таможенников, которые отказались работать "под крышей". Например, на Закарпатской таможне была проведена тематическая проверка ВБ ГФС. Полностью безрезультатно. После этого в кабинете одного из руководителей местной ГФС нашли аппаратуру для прослушивания. Все факты указывают на то, что она была незаконно установлена ​​сотрудниками ВБ", - заявил Порхун.

Он добавил, что попытка собирать дань с таможен - это лишь один из эпизодов деятельности руководства ВБ ГФС, которое с июня 2017 возглавляет Игорь Шкурат. Так, управление сознательно не расследовало контрабандную схему почтовых операторов, за которой могли стоять "хорошие знакомые" Шкурата в Службе безопасности Украины.

"Таких случаев немало. Руководство ГФС пытается собрать их и передать в правоохранительные органы. Поэтому и наблюдаем поведение начальника ВБ в стиле "загнанной в угол крысы". Как вариант собственного спасения он придумал абсурдную идею отделить ВБ от ГФС и подчинить управлению Минфина. Создать фактически еще один, "собственный" правоохранительный орган", - заявил Порхун.

Как сообщалось, в декабре 2018 правительство реформировало Государственную фискальную службу, создав Государственную таможенную службу (ДМС) и Государственную налоговую службу (ГНС). В конце мая 2019 Министерство финансов утвердило новую структуру главного аппарата ГНС, по которому вопросами внутренней безопасности заниматься антикоррупционный и департамент кадрового обеспечения. Само же ГУ ВБ ГФС будет ликвидировано.