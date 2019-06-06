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06 июня 2019, четверг, 21:45 58
Силовые структуры 2019-06-06T22:00:11+03:00
Українські Новини
Директор компании попался на миллионной взятке за содействие в земельном вопросе в Запорожье

Директор компании попался на миллионной взятке за содействие в земельном вопросе в Запорожье

Взятка. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
Взятка. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Сотрудники Служба безопасности Украины и Национальной полиции задержали директора консалтинговой компании по подозрению в вымогательстве и получении 1 млн гривен взятки за влияние на принятие Запорожским городским советом решения о предоставлении права выкупа земельного участка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления СБУ в Запорожской области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, подозреваемого задержали по месту работы при получении 1,039 млн гривен.

"Обещал коммерсанту повлиять на должностных лиц местной власти Запорожья для получения положительного решения на предоставление права выкупа земельного участка", - говорится в сообщении.

Ведется досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 (Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение) и ч. 3 ст. 369-2 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды) Уголовного кодекса.

Правоохранители намерены сообщить директору компании о подозрении и просить суд избрать меру пресечения.

Также правоохранители устанавливают лиц, в том числе из сотрудников Запорожского горсовета, возможно, причастных к преступлению.

Взятка. Фото: facebооk.com/SecurSerUkraineВзятка. Фото: facebооk.com/SecurSerUkraine

Как сообщали Українськi Новини, в мае сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали директора компании и предпринимателя по подозрению в получении 120 тыс. гривен взятки за влияние на выдачу разрешительных документов Главным управлением Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра в Запорожской области.

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