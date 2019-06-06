"Minsk is dead". Садовый предложил Зеленскому "украинский" формат вместо "минского"

Мэр Львова, председатель политической партии "Объединение "Самопомощь" Андрей Садовый предложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому изменить формат переговоров по урегулированию вооруженного конфликта в Украине с "минского" на "украинский".\r\nОб этом Садовый заявил на своей странице в социальной сети Facebook.\r\n"Президент Зеленский обещал новый формат. Минск - это не новый формат", - написал он.\r\nПо его словам, любые попытки построить мир на условиях минских соглашений означают капитуляцию.\r\n"Минские соглашения (особенно в части особого статуса для Донбасса) были унизительными для Украины. А какими они могли быть, когда интересы Украины в переговорах "отстаивал" Медведчук? Внесение "особого статуса Донбасса" в Конституцию в 2015 году (первое чтение) - дело рук неформальной коалиции БПП-НФ-Опоблок. "Самопомощь" голосовала против", - отметил Садовый.\r\nПолитик взамен предлагает "украинский" формат, который заключается в:\r\n\r\nпривлечении к переговорному процессу США, Великобритании и стран, для которых актуальна российская угроза (Польша, страны Балтии);\r\nусилении (а не ослабление) летальных возможностей украинской армии на линии соприкосновения;\r\nвключении вопроса Крыму в повестку дня переговорного процесса.\r\n\r\n"И давайте будем откровенны. Пока на свободе те, кто привел войну в Украине (Медведчук как маркер), мир не наступит", - подытожил Садовый.