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06 июня 2019, четверг, 17:28 405
Политика 2019-06-06T17:35:26+03:00
Українські Новини
"Minsk is dead". Садовый предложил Зеленскому "украинский" формат вместо "минского"

"Minsk is dead". Садовый предложил Зеленскому "украинский" формат вместо "минского"

Андрей Садовый. Фото: Українське Фото
Андрей Садовый. Фото: Українське Фото

Мэр Львова, председатель политической партии "Объединение "Самопомощь" Андрей Садовый предложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому изменить формат переговоров по урегулированию вооруженного конфликта в Украине с "минского" на "украинский".

Об этом Садовый заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Президент Зеленский обещал новый формат. Минск - это не новый формат", - написал он.

По его словам, любые попытки построить мир на условиях минских соглашений означают капитуляцию.

"Минские соглашения (особенно в части особого статуса для Донбасса) были унизительными для Украины. А какими они могли быть, когда интересы Украины в переговорах "отстаивал" Медведчук? Внесение "особого статуса Донбасса" в Конституцию в 2015 году (первое чтение) - дело рук неформальной коалиции БПП-НФ-Опоблок. "Самопомощь" голосовала против", - отметил Садовый.

Политик взамен предлагает "украинский" формат, который заключается в:

  • привлечении к переговорному процессу США, Великобритании и стран, для которых актуальна российская угроза (Польша, страны Балтии);
  • усилении (а не ослабление) летальных возможностей украинской армии на линии соприкосновения;
  • включении вопроса Крыму в повестку дня переговорного процесса.

"И давайте будем откровенны. Пока на свободе те, кто привел войну в Украине (Медведчук как маркер), мир не наступит", - подытожил Садовый.

Больше новостей о: Президент Украины Объединение "Самопомощь" Андрей Садовый Владимир Зеленский Мэр Львова

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