Зрелищный концерт "Бумбокса" с новыми песнями и ярким шоу прошел в Киеве

В среду, 5 июня, популярная украинская группа "Бумбокс" провела концерт "Бумбокс. Family show" на Арт-заводе "Платформа" (Дарницкий район"), сообщают Українські Новини.

Концерт начался в 20:30 и длился 2,5 часа.

Группа исполнила как хиты "Поліна", "Немає ТБ", "Люди", "Вахтерам", "Наодинці", "Сталеві квіти", "Хоттабыч", "Рок-н-рол", "Колишня", "Квіти в волоссі", "Дурень", вошедшие в классический репертуар группы, так и новые треки "Твій на 100%" и "Безодня", которую "Бумбокс" записал совместно с Тиной Кароль. Однако сама Кароль в концерте участие не принимала.

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Группа завершила шоу почти в 23:00, однако фанаты звали музыкантов на сцену снова около 5 минут. Они вышли на бис и исполнили популярный хит "Та, что".

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Концерт группы "Бумбокс" в Киеве 5 июня.

Фан-зона была практически полностью заполнена и солист и лидер группы Андрей Хлывнюк неоднократно благодарил, что пришло такое большое количество слушателей. Также группа исполнила несколько песен из нового альбома "Тайный код", а фронтмен представил новую девушку бас-гитаристку в составе "Бумбокса" Инну Невойт, а также гитаристов Олега Аджикаева и Дмитрия Кувалина.

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Кроме того, на территории Арт-завода проходила фотовыставка, посвященная истории группы "Бумбокс", на которой были представлены фотографии, личные вещи музыкантов, инструменты и реквизит из клипов.

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Как сообщали Українські Новини, "Бумбокс" и Тина Кароль опубликовали клип на совместную песню.

Ранее "Бумбокс" сыграл концерт на границе с Крымом с требованием освободить политзаключенных Кремля. Кроме того, Сенцов написал письмо лидеру группы "Бумбокс".