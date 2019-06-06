подписаться на рассылку
26.55 27
29.6 30.4
˟
06 июня 2019, четверг, 16:37 58
Жизнь 2019-06-06T17:18:16+03:00
Українські Новини
Зрелищный концерт "Бумбокса" с новыми песнями и ярким шоу прошел в Киеве

Зрелищный концерт "Бумбокса" с новыми песнями и ярким шоу прошел в Киеве

В среду, 5 июня, популярная украинская группа "Бумбокс" провела концерт "Бумбокс. Family show" на Арт-заводе "Платформа" (Дарницкий район"), сообщают Українські Новини.

Концерт начался в 20:30 и длился 2,5 часа.

Группа исполнила как хиты "Поліна", "Немає ТБ", "Люди", "Вахтерам", "Наодинці", "Сталеві квіти", "Хоттабыч", "Рок-н-рол", "Колишня", "Квіти в волоссі", "Дурень", вошедшие в классический репертуар группы, так и новые треки "Твій на 100%" и "Безодня", которую "Бумбокс" записал совместно с Тиной Кароль. Однако сама Кароль в концерте участие не принимала.

Группа завершила шоу почти в 23:00, однако фанаты звали музыкантов на сцену снова около 5 минут. Они вышли на бис и исполнили популярный хит "Та, что".

Концерт группы Концерт группы "Бумбокс" в Киеве 5 июня.

Фан-зона была практически полностью заполнена и солист и лидер группы Андрей Хлывнюк неоднократно благодарил, что пришло такое большое количество слушателей. Также группа исполнила несколько песен из нового альбома "Тайный код", а фронтмен представил новую девушку бас-гитаристку в составе "Бумбокса" Инну Невойт, а также гитаристов Олега Аджикаева и Дмитрия Кувалина.

Кроме того, на территории Арт-завода проходила фотовыставка, посвященная истории группы "Бумбокс", на которой были представлены фотографии, личные вещи музыкантов, инструменты и реквизит из клипов.

Как сообщали Українські Новини, "Бумбокс" и Тина Кароль опубликовали клип на совместную песню.

Ранее "Бумбокс" сыграл концерт на границе с Крымом с требованием освободить политзаключенных Кремля. Кроме того, Сенцов написал письмо лидеру группы "Бумбокс".

Больше новостей о: Концерт Рок-группа Бумбокс

Архив
Новости
"Оппозиционная платформа - За жизнь" назвала 1-ю десятку кандидатов в нардепы на внеочередные выборы Рады 17:54
ДТП под Херсоном. Фото: Нацполиция
Под Херсоном иномарка протаранила остановку с людьми: погибли двое, третий травмирован 17:45
"Minsk is dead". Садовый предложил Зеленскому "украинский" формат вместо "минского" 17:28
Гривна подорожала на межбанке на 20 копеек 17:25
Акция протеста возле дома Гладковских. Фото: Страна
Возле дома Гладковских жгут файера и требуют наказания 17:16
больше новостей
Чернобыльская зона отчуждения. Скриншот видео
Самое "грязное" место Чернобыльской зоны показали с высоты птичьего полета 06:35
Сегодня почти всю Украину охватит непогода, объявлено штормовое предупреждение 07:25
Браслет Xiaomi. Фото: pixabay
Xiaomi объявил дату презентации фитнес-браслета Mi Band 4 06:31
Кому положена субсидия в 2019 и как ее оформить 06:00
Последствия непогоды в Каменец-Подольском. Скриншот видео facebоok.com/Kray.kp
В Каменец-Подольском из-за ливня на улицах волнами сносило автомобили 22:54
больше новостей
НАТО выделило на поддержу Украины €40 млн 20:47
Грибы. Фото: Mukachevо.net
Фото дня: 150 кг грибов собрали за один раз на Закарпатье 22:06
Депутат Домбровский решил провести энергетическую контрреволюцию, - Бузаров 11:05
Не открывать огонь в ответ: заявление Кучмы о перемирии вызвало шквал критики 23:15
Юристы считают антиевропейской идею предоставить ВСП право привлекать адвокатов к дисциплинарной ответственности 18:11
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok