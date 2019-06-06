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06 июня 2019, четверг, 16:20 529
Политика 2019-06-06T16:20:47+03:00
Українські Новини
Самый молодой в Украине председатель ОТО дебютировал на ток-шоу "Украинский формат"

Самый молодой в Украине председатель ОТО дебютировал на ток-шоу "Украинский формат"

Вегандз Мясникян. Фото: kp.ua
Вегандз Мясникян. Фото: kp.ua

5 июня председатель Раздольненской объединенной территориальной общины (ОТО, Херсонская область) Вегандз Мясникян, который накануне обратился в Конституционный Суд Украины (КСУ), дебютировал на главном политическом ток-шоу "Украинский формат" на телевизионном канале NewsOne и получил поддержку народных депутатов и ​​экспертов. Молодой политик и самый молодой председатель ОТО призвал дать время новоизбранному Президенту Владимиру Зеленскому на реформы и дать ему возможность реализовать свою предвыборную программу.

Об этом сообщило интернет-издание "КП в Украине".

"Депутаты возглавили коррупцию и противодействуют первым шагам Владимира Зеленского. Я считаю, что надо дать возможность реализовать задуманное и через первые 100 дней оценить работу", - сказал Мясникян.

Также председатель ОТО обратился в КСУ с требованием не останавливать легитимный избирательный процесс, остановка которого приведет к "консервации" старой системы с ее коррупцией и неэффективностью.

Свое уважение к молодому политику высказал депутат Верховной Рады Евгений Балицкий (фракция "Оппозиционный блок"): "Респект молодому коллеге. На вас большая надежда!". И его коллега народный депутат Юрий Павленко ("Оппозиционная платформа - За жизнь"): "Я очень хочу, чтобы люди Вас знали - вы главный герой сегодняшней программы, потому что вся власть сосредоточена у вас, в громаде. Я Вам желаю успеха!"

В свою очередь народный депутат Сергей Власенко (фракция "Батьківщина") отреагировал на выступление Мясникяна об объединении опыта и молодой энергии новых политиков и отметил, что именно сочетание молодежи и опыта - это супер гениально.

"Это абсолютно правильный тезис о необходимости сочетания молодости и опыта", - сказал Власенко.

Напомним, ранее Вегандз Мясникян обратился к судьям КСУ с требованием не останавливать избирательный процесс и не противодействовать исторической возможности коренного обновления власти.

Больше новостей о: NewsOne Украинский формат Вегандз Мясникян Раздольненская ОТО

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