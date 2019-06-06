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06 июня 2019, четверг, 15:06 11
Общество 2019-06-06T15:07:03+03:00
Українські Новини
Умер классик украинской литературы Юрий Мушкетик

Умер классик украинской литературы Юрий Мушкетик

Юрий Мушкетик. Фото: kp.ua
Юрий Мушкетик. Фото: kp.ua

Умер известный украинский писатель Юрий Мушкетик на 91-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

"Тяжелая новость. Сегодня утром умер Юрий Мушкетик, один из классиков современной украинской литературы. Об этом мне только что сообщила его дочь Леся. Светлая память и Царство Небесное, уважаемый Юрий Михайлович", - отметил он.

Юрий Михайлович Мушкетик родился 21 марта 1929 года в селе Вертиевка Черниговской области. С 1956 года работал заместителем редактора и главным редактором журнала "Дніпро", а в 1979-м связал свою жизнь с Национальным союзом писателей Украины: сначала был секретарем правления Киевского отделения организации, а впоследствии стал председателем НСПУ (1986-2001 годы).

За свою жизнь наряду с малой прозой написал около двух десятков романов, среди которых "Капля крови" (1964), "Суд над Сенекой" (1978), "Рубеж" (1984).

Удостоен ряда наград, в том числе звания Героя Украины.

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