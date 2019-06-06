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06 июня 2019, четверг, 15:05 521
Судебная власть 2019-06-06T15:14:15+03:00
Українські Новини
Переаттестацию одесского судьи Глуханчука будут проводить экзаменаторы, с которыми он был замечен на банкете,

Переаттестацию одесского судьи Глуханчука будут проводить экзаменаторы, с которыми он был замечен на банкете, – СМИ

Олег Глуханчук. Фото: vse.media
Олег Глуханчук. Фото: vse.media

11 июня назначена переаттестация председателя Одесского окружного административного суда Олега Глуханчука. Проверять компетенцию судьи будут члены Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Татьяна Шилова, Владимир Бутенко и Тарас Лукаш.

Об этом сообщило интернет-издание "Апостроф".

Как сообщило издание, экзаменуемый Глуханчук и члены комиссии вместе были замечены на банкете по случаю дня рождения заместителя председателя Киевского окружного административного суда Евгения Аблова.

Глуханчук является председателем Одесского окружного административного суда уже на протяжении 14 лет. При этом судья неоднократно становился участником различного рода скандалов. Зимой 2018 года он стал известен после задержания за вождение в состоянии алкогольного опьянения зимой 2018 года. За это его на полгода отстраняли от работы.

Ранее, в 2015 году СМИ писали о том, что Одесский городской совет вывел из коммунальной собственности часть побережья и позволил семье Глуханчука ее приватизировать. На нем судья построил дом отдыха и обустроил стоянку для катера Eagle 645.

На сегодняшний день при заработной плате в размере 25 тыс. гривен Глуханчук владеет элитными автомобилями, Audi Q7 и Volkswagen Multivan, а также рядом земельных участков, домами и дачами. Один из особняков, стоимостью 7 млн гривен, он дважды не вносил в декларацию о доходах, за что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство.

Больше новостей о: Переаттестация ВККС Олег Глуханчук Одесский окружной админсуд

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