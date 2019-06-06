НБУ сохранил учетную ставку на 17,5%

Национальный банк сохранил учетную ставку, которая ранее была установлена на уровне 18%, на уровне 17,5%.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Два последних месяца подряд потребительская инфляция превышала прогноз Национального банка.

В апреле она составляла 8,8% в годовом измерении и в мае, по оценкам НБУ, продолжила ускоряться.

Отмечается, что такое ускорение обусловлено, прежде всего, временными факторами.

Среди них - рост цен на отдельные виды овощей и топливо.

Во второй половине года влияние этих факторов нивелируется из-за поступления в продажу овощей нового урожая, а также удешевления энергоресурсов на мировом рынке.

Сообщается, что фундаментальное инфляционное давление и в дальнейшем постепенно будет снижаться, о чем свидетельствует замедление базовой инфляции в соответствии с прогнозом НБУ с начала года.

Также, как говорится в сообщении, улучшались инфляционные ожидания.

В то же время внутренний спрос продолжал стремительно расширяться.

В частности, в последнее время высокими темпами росли заработные платы, розничный товарооборот, строительство и промышленность.

Правление Национального банка по-прежнему предполагает, что цикл смягчения монетарной политики может продолжиться при условии ослабления инфляционных рисков и устойчивого улучшения инфляционных ожиданий.

Отмечается, что возможное влияние на будущую ценовую динамику со стороны устойчивого роста потребительского спроса, усиление волатильности на финансовых рынках и других факторов, а также необходимые для их нивелирования меры монетарной политики будут учтены в обновленном макроэкономическом прогнозе НБУ (июль 2019).

Как сообщали Українські Новини, с 4 марта 2015 года НБУ повысил учетную ставку с 19,5% до 30%.

Затем НБУ неоднократно сохранял учетную ставку на уровне 30%.

28 августа 2015 года НБУ снизил учетную ставку до 27%, а 25 сентября 2015 - до 22%.

С 22 апреля 2016 года Национальный банк снизил учетную ставку с 22% до 19%, 27 мая 2016 - с 19% до 18%, 24 июня - с 18% до 16,5%.

29 июля 2016 НБУ снизил учетную ставку с 16,5% до 15,5%, с 16 сентября 2016 - с 15,5% до 15%.

28 октября 2016 НБУ снизил учетную ставку с 15% до 14%, а в декабре 2016 и январе 2017 - сохранил на уровне 14%, в апреле 2017 - снизил до 13%, в мае 2017 - снизил до 12,5%, в октябре - повысил до 13,5%, в декабре 2017 - до 14,5%, в январе - до 16%, в марте 2018 - до 17%, в июле 2018 - до 17,5%, в сентябре - до 18%, в апреле 2019 – снизил до 17,5%.