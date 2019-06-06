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06 июня 2019, четверг, 14:24 605
Судебная власть 2019-06-06T14:25:05+03:00
Українські Новини
Нотариусы требуют возобновить работу программы регистрации вещных прав

Нотариусы требуют возобновить работу программы регистрации вещных прав

Нотариальная палата Украины просит возобновить работу АРМ "Государственный реестр вещных прав: Регистрация" (Desktop) на неопределенное время с целью стабильной работы органов нотариата Украины в части совершения государственной регистрации вещных прав юридических и физических лиц.

Начиная с 3 июня 2019 года Государственное предприятие "НАИС" прекратило поддержку Автоматизированного рабочего места (АРМ) "Государственный реестр вещных прав: Регистрация" (Desktop), передает "Закон и Бизнес".

Соответствующее программное обеспечение использовалось нотариусами для работы в Государственном реестре вещных прав. Следовательно, нотариусы вынуждены использовать для регистрации прав АРМ "Государственный реестр вещных прав: Регистрация" (Unity Base), отметили в пресс-службе НПУ.

НПУ неоднократно обращала внимание Министерства юстиции Украины, что техническое несовершенство Unity Base постоянно вызывает проблемы в работе практикующих нотариусов и других государственных регистраторов, вызваны следующими факторами: неудобство программного интерфейса; перебои в работе программного обеспечения; медлительность в принятии и обработке введенной информации, создании и сохранении сканированных копий; необходимость повторного входа в реестр в связи с коротким временным промежутком для сессии; отсутствие элементарных необходимых функций копирования, "подтягивание" информации; отсутствие удобного и достоверного поиска и тому подобное.

Стоит отметить, что использование Desktop снижало риски рейдерских проявлений, посколькузлоумышленникам препятствовала процедура инсталляции программного обеспечения.

После отключения Desktop скорость работы нотариусов замедлилась в разы, что приводит к непредсказуемым последствиям и снижению качества совершения нотариальных действий.

Отметим, ответственность за нестабильную и ненадлежащую работу государственного реестра вещных прав согласно законодательству несет Минюст как держатель этого реестра. Более того, такие действия со стороны ГП "НАИС" и бездействие в этой ситуации Министерство юстиции Украины противоречат действующему законодательству, поскольку в дальнейшем могут привести к нарушению права собственности.

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