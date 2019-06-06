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06 июня 2019, четверг, 14:08 745
Шоу-бизнес 2019-06-06T14:14:45+03:00
Українські Новини
Акимова представила художественную арт-инсталляцию "Просто лето!" в музее истории Киева

Акимова представила художественную арт-инсталляцию "Просто лето!" в музее истории Киева

Ирина Акимова. Фото: artslooker.com
Ирина Акимова. Фото: artslooker.com

4 июня в музее истории Киева открылась новая персональная выставка художницы Ирины Акимовой под названием "Просто лето!".

Об этом сообщил веб-сайт "Подробности".

В экспозиции представлены работы художницы в разных жанрах: живопись, арт-инсталляции, а также специальный фотопроект, который Акимова подготовила вместе с фотографом Сергеем Тумасов.

Все сюжеты - заимствованные из повседневной жизни, и имеют целью донести зрителю ощущение радости и наслаждения от жизни, - пояснила художница. Продлится выставка в музее до 18 июня.

"Эти социальные проекты так рефлектируют на те политические и не политические вещи, с которыми мы сейчас живем, что я поняла - на самом деле, обычному человеку надоела политика, нестабильность. Ему хочется позитива. И лето - это, наверное, тот замечательный период, когда много солнца, когда дождь - не дождь. Заканчивается и обязательно светит солнце, когда все вокруг зеленое и тебе хочется жить. И мир, независимо ни от чего, - прекрасен. И если у тебя есть это ощущение мира, не взирая на проблемы" , - отметила Ирина Акимова, художница, глава общественной организации "Украинская ассоциация женских исследований в искусстве".

Больше новостей о: Ирина Акимова Художественная выставка Просто лето! Музей истории Киева Сергей Тумасов

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