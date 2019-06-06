У "Фармака" приоритет на "Корвалол”, так как он зарегистрировал его раньше "Дарницы", - юрист Радзиевский

Собственник свидетельства на торговую марку имеет право запрещать другим лицам использование обозначений для аналогичных товаров и услуг, если такие обозначения схожи с зарегистрированным знаком до степени смешения. Об этом на своей странице в сети Facebook написал юрист, управляющий партнер АО "Радзиевский и Яровой" Юрий Радзиевский.

«Согласно Конституции Украины и другим актам законодательства, право частной собственности является нерушимым и составляет основу правоотношений в сфере хозяйствования. Право собственности на объекты интеллектуальной собственности в равной мере с другими видами имущества гарантируется законом. Поскольку права "Фармак" на торговую марку "Корвалол Corvalolum" действуют с 01.12.2002 года, они действительно должны иметь приоритет по отношению к торговой марки "Корвалол-Дарница", - отметил Юрий Радзиевский.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года Верховный суд направил дело в отношении хорошо известной марки "Корвалол Corvalolum" на рассмотрение Большой палаты Верховного суда.

В июле 2017 года аппеляционная палата МЭРТ признала хорошо известной в Украине принадлежащую ПАО "Фармак" торговую марку "Корвалол Corvalolum".

Фармфирма "Дарница" (Киев), в свою очередь, отстаивала право выпускать собственный препарат "Корвалол" и обратилась в Хозяйственный суд Киева с требованием признать данное решение МЭРТ недействительным, среди прочего, мотивировав исковые требования тем, что известность знака не подтверждается фактическими данными и доказательствами, содержащимися в материалах дела апелляционной палаты МЭРТ. Суд первой инстанции отказал фармфирме в удовлетворении иска, однако "Дарница" оспорила это решение в Хозяйственном апелляционном суде Киева, который удовлетворил иск.

Как отмечают в компании "Фармак", "исторически обозначение "Корвалол", который выпускается с 1960 года, принадлежит именно "Фармаку", поскольку препарат был создан в 1960 году Киевским химико-фармацевтическим заводом им.Ломоносова, правопреемником которого является ПАО "Фармак".

С 1991 года ПАО "Фармак" - единственный производитель этого лекарственного средства на постсоветском пространстве. При этом ТМ "Корвалол" защищена в 15 странах Европы и Средней Азии: Германия, Польша, Литва, Латвия, Беларусь, Молдова, Румыния, Болгария, Туркменистан, Армения, Грузия, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан.