Сытника лишили права блокировать договоры олигархов, - СМИ

Конституционный суд признал недействительным право Национального антикоррупционного бюро Украины через суд блокировать договоры предприятий. Об этом деловому изданию The Page сообщил источник в суде. Судьи удовлетворили требование "Запорожского завода ферросплавов" принадлежащего так называемой группе "Приват".

Таким образом, отменен пункт 13 статьи 17 закона "О Национальном антикоррупционном бюро", утверждает издание.

Принятое решение выгодно компаниям группы "Приват", поскольку по-сути лишает НАБУ возможности останавливать их операционную деятельность. Ранее с аналогичным иском в суд обращалась "Укрнафта", однако ей отказали в его удовлетворении.

Решение принято вторым сенатом Конституционного суда. Однако, один из судей, по информации The Page, не участвовал в рассмотрении дела.

Принятое решение не только лишает НАБУ возможности останавливать операционную деятельность предприятий, которые подозреваются в нанесение ущерба государству, но и может крайне отрицательно повлиять на принятие законопроекта о незаконном обогащении, внесенном в Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским. В документе содержится пункт о возможности признавать договоры недействительными. Теперь Зеленскому придется как минимум исправлять законопроект.