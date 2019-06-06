подписаться на рассылку
26.55 27
29.6 30.4
˟
06 июня 2019, четверг, 13:00 597
Политика 2019-06-06T15:00:03+03:00
Українські Новини
Сытника лишили права блокировать договоры олигархов, - СМИ

Сытника лишили права блокировать договоры олигархов, - СМИ

Конституционный суд признал недействительным право Национального антикоррупционного бюро Украины через суд блокировать договоры предприятий. Об этом деловому изданию The Page сообщил источник в суде. Судьи удовлетворили требование "Запорожского завода ферросплавов" принадлежащего так называемой группе "Приват".

Таким образом, отменен пункт 13 статьи 17 закона "О Национальном антикоррупционном бюро", утверждает издание.

Принятое решение выгодно компаниям группы "Приват", поскольку по-сути лишает НАБУ возможности останавливать их операционную деятельность. Ранее с аналогичным иском в суд обращалась "Укрнафта", однако ей отказали в его удовлетворении.

Решение принято вторым сенатом Конституционного суда. Однако, один из судей, по информации The Page, не участвовал в рассмотрении дела.

Принятое решение не только лишает НАБУ возможности останавливать операционную деятельность предприятий, которые подозреваются в нанесение ущерба государству, но и может крайне отрицательно повлиять на принятие законопроекта о незаконном обогащении, внесенном в Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским. В документе содержится пункт о возможности признавать договоры недействительными. Теперь Зеленскому придется как минимум исправлять законопроект.
Архив
Новости
Задержка финансирования МВФ усиливает уязвимость экономики Украины, - НБУ 15:18
Конституционный Суд отменил повышение возраста и стажа для выхода на пенсию по выслуге лет 15:18
Иностранцы-добровольцы смогут получать гражданство Украины по упрощенной процедуре 15:17
Умер классик украинской литературы Юрий Мушкетик 15:06
Переаттестацию одесского судьи Глуханчука будут проводить экзаменаторы, с которыми он был замечен на банкете, – СМИ 15:05
больше новостей
Чернобыльская зона отчуждения. Скриншот видео
Самое "грязное" место Чернобыльской зоны показали с высоты птичьего полета 06:35
Сегодня почти всю Украину охватит непогода, объявлено штормовое предупреждение 07:25
Браслет Xiaomi. Фото: pixabay
Xiaomi объявил дату презентации фитнес-браслета Mi Band 4 06:31
Кому положена субсидия в 2019 и как ее оформить 06:00
Грибы. Фото: Mukachevо.net
Фото дня: 150 кг грибов собрали за один раз на Закарпатье 22:06
больше новостей
НАТО выделило на поддержу Украины €40 млн 20:47
Грибы. Фото: Mukachevо.net
Фото дня: 150 кг грибов собрали за один раз на Закарпатье 22:06
Лариса Цокол. Суддя. Фото:
ВСП отменил наказание для скандальной судьи Цокол, которая освободила Саакашвили 17:13
Депутат Домбровский решил провести энергетическую контрреволюцию, - Бузаров 11:05
Не открывать огонь в ответ: заявление Кучмы о перемирии вызвало шквал критики 23:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok