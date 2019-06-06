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06 июня 2019, четверг, 12:09 18
СМИ 2019-06-06T12:10:15+03:00
Українські Новини
В день журналиста НСЖУ просит Зеленского перезапустить Совет по вопросам защиты свободы слова

В день журналиста НСЖУ просит Зеленского перезапустить Совет по вопросам защиты свободы слова

Томиленко Сергей.
Томиленко Сергей.

Нынешний Совет по защите профессиональной деятельности журналистов и свободы слова является неэффективной и Национальный союз журналистов Украины призывает Владимира Зеленского перезапустить этот консультативно-совещательный орган при Президенте Украины. Об этом говорится в обращении председателя Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко по случаю Дня журналиста, опубликованном в издании "Украинская правда".

"От новоизбранного президента Владимира Зеленского мы ожидаем перезапуск Совета по защите профессиональной деятельности журналистов и свободы слова при президенте Украины. До недавнего времени она собиралась крайне нерегулярно, работала непублично и действовала неэффективно - только для" галочки ", чтобы Администрация президента могла раз отчитаться международным донорам о якобы бурную деятельность в защиту свободы слова. На самом деле - они лишь ее имитировали ", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Председатель НСЖУ отмечает, что такие публичные площадки журналистское сообщество рассматривает прежде всего как место, где чиновники, в том числе команда нового президента Украины, народные депутаты и представители широкого круга организаций и международного сообщества, смогут объединить усилия, чтобы остановить и преодолеть системную безнаказанность за преступления против журналистов, усовершенствовать информационное и другие законодательства, связанные с журналистской деятельностью.


"Именно угрожающая ситуация с физической безопасностью журналистов побуждает нас и дальше решительно настаивать на проведении специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности и свободы слова", - отмечает Сергей Томиленко.

В Национальном союзе журналистов Украины приветствуют подписание Владимиром Зеленским еще как кандидатом в президенты Декларации в защиту свободы слова, разработанной НСЖУ совместно с Международной федерацией журналистов.
"С другой стороны, мы вовсе не собираемся раздавать авансы новой власти. Новоизбранный президент Зеленский должен подтвердить свою поддержку свободе слова в Украине исключительно практической деятельностью", - подчеркивает Сергей Томиленко.

Напомним, что Совет по защите профессиональной деятельности журналистов и свободы слова создана Указом Президента Петра Порошенко в феврале 2016 года. Сопредседателями Совета были Заместитель Главы Администрации Президента Украины Валерий Кондратюк и пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко. В состав Совета входят представители общественных объединений, действующих в сфере медиа, средств массовой информации, а также Национальной полиции, Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины, Министерства информационной политики и других государственных органов.

Больше новостей о: Журналисты НСЖУ Защита журналистов Сергей Томиленко Национальный союз журналистов Украины Безнаказанность Владимир Зеленский

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