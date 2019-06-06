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  • Гройсман объяснил почему государство возлагает спецобязательства (ПСО) на государственные энергокомпании
06 июня 2019, четверг, 11:30 391
Политика 2019-06-06T11:32:48+03:00
Українські Новини
Гройсман объяснил почему государство возлагает спецобязательства (ПСО) на государственные энергокомпании

Гройсман объяснил почему государство возлагает спецобязательства (ПСО) на государственные энергокомпании

Премьер-министр выступает за единый подход в выполнении компенсаторных функций в сферах газа и электроэнергии. Об этом он заявил во время заседания Кабинета министров, пишет издание Дело.

"Возможно, изменить систему вообще на энергоносители в стране? Например, сказать, что государственный газ и частный газ должен быть продан по фиксированной цене. Может, и так сделать? Тогда это будет абсолютно правильная история с точки зрения баланса. Но с точки зрения рынка к нам никто не придет работать вообще", - сказал премьер, комментируя предложение представителя президента в КМУ возложить ПСО-обязательства на частные энергогенерирующие компании.

По мнению Владимира Гройсмана, при запуске нового рынка электроэнергии, должны быть защищены интересы потребителей.

"Поэтому я не хотел бы сейчас обсуждать эту дискуссию. Я говорю только одно. Первое. Парламент определил, что рынок должен быть принят 1 июля и внедрен в действие. Закон Украины. У нас нет вариантов сегодня никаких, как только вводить его. Вторая позиция, чтобы цены для населения и промышленности были ограничены и не привели к росту", - подчеркнул он.

Как сообщалось, на заседании Кабинет министров Украины принял два важнейших постановления, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии - "О порядке возложения специальных обязательств участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов" и "Об утверждении порядка проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам".
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