В Японии сошел с рельс поезд метро с сотней пассажиров внутри

Сегодня, 6 июня, в городе Иокагама (Япония) с рельсов сошел поезд с пассажирами. Об этом сообщает издание NHK.

Так, сообщается, что на момент аварии в поезде находились от 120 до 130 пассажиров.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Также известно, что городское транспортное бюро установило предварительную причину инцидента. Так, авария произошла из-за того, что во время ночной проверки работник метрополитена оставил на рельсах специальное оборудование. После открытия метро первый утренний поезд наехал на забытое сотрудником оборудование и сошел с рельсов. Из-за аварии некоторые участки метрополитена города - от станции Шонандай до станции Кодок - не работают.

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