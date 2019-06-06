В Японии сошел с рельс поезд метро с сотней пассажиров внутри

Сегодня, 6 июня, в городе Иокагама (Япония) с рельсов сошел поезд с пассажирами. Об этом сообщает издание NHK.\r\nТак, сообщается, что на момент аварии в поезде находились от 120 до 130 пассажиров.\r\nОтмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.\r\nТакже известно, что городское транспортное бюро установило предварительную причину инцидента. Так, авария произошла из-за того, что во время ночной проверки работник метрополитена оставил на рельсах специальное оборудование. После открытия метро первый утренний поезд наехал на забытое сотрудником оборудование и сошел с рельсов. Из-за аварии некоторые участки метрополитена города - от станции Шонандай до станции Кодок - не работают.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киеве трамвай дважды сошел с рельс.\r\nРанее в Нью-Йорке в грузовик врезался скоростной поезд, сошел с рельс и загорелся.