На "Играх непокоренных" в 2020 сборная Украины расширится

20 членов сборной будут представлять Украину на международных соревнованиях "Игры непокоренных" (Invictus Games) в 2020 года.

Об этом на пресс-конференции сказала заместитель министра по делам ветеранов Оксана Гаврилюк, передают Українські Новини.

"Количество участников украинской сборной увеличено на 5 лиц. То есть в прошлом и позапрошлом году это было 15 участников, в этом году будет 20", - сказала она.

По ее словам, Украина будет представлена в таких видах, как пауэрлифтинг, легкая атлетика, стрельба из лука, велоспорт, плавание, веслование на тренажерах.

По словам руководителя международного благотворительного фонда "Повернись живим" Виталия Дейнеги, в этом году обновлены критерии к кандидатам в члены сборной.

Так, будет учитываться критерий "реабилитация" - как участие в играх может помочь бойцу в реабилитации, "отношение" - насколько человек хочет участвовать в соревнованиях, "спортивная этика" - взаимопомощь между членами команды.

Желающие должны подготовить пакет документов: паспорт, фотография, медицинская справка, удостоверение участника боевых действий или инвалида войны, для добровольцев - рекомендательное письмо руководителя объединения.

Ожидается, что отбор завершится в конце октября, после чего члены сборной приступят к тренировкам.

Соревнования пройдут в середине мая 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, в прошлом году принц Гарри пообщался с украинскими военными на "Играх непокоренных".

В 2017 году Украина впервые приняла участия в "Играх непокоренных". Тогда сборная Украины заняла 2-е место и получила 14 медалей: 8 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовые.