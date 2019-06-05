На "Играх непокоренных" в 2020 сборная Украины расширится

20 членов сборной будут представлять Украину на международных соревнованиях "Игры непокоренных" (Invictus Games) в 2020 года.\r\nОб этом на пресс-конференции сказала заместитель министра по делам ветеранов Оксана Гаврилюк, передают Українські Новини.\r\n"Количество участников украинской сборной увеличено на 5 лиц. То есть в прошлом и позапрошлом году это было 15 участников, в этом году будет 20", - сказала она.\r\nПо ее словам, Украина будет представлена в таких видах, как пауэрлифтинг, легкая атлетика, стрельба из лука, велоспорт, плавание, веслование на тренажерах.\r\nПо словам руководителя международного благотворительного фонда "Повернись живим" Виталия Дейнеги, в этом году обновлены критерии к кандидатам в члены сборной.\r\nТак, будет учитываться критерий "реабилитация" - как участие в играх может помочь бойцу в реабилитации, "отношение" - насколько человек хочет участвовать в соревнованиях, "спортивная этика" - взаимопомощь между членами команды.\r\nЖелающие должны подготовить пакет документов: паспорт, фотография, медицинская справка, удостоверение участника боевых действий или инвалида войны, для добровольцев - рекомендательное письмо руководителя объединения.\r\nОжидается, что отбор завершится в конце октября, после чего члены сборной приступят к тренировкам.\r\nСоревнования пройдут в середине мая 2020 года.\r\nКак сообщали Українські Новини, в прошлом году принц Гарри пообщался с украинскими военными на "Играх непокоренных".\r\nВ 2017 году Украина впервые приняла участия в "Играх непокоренных". Тогда сборная Украины заняла 2-е место и получила 14 медалей: 8 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовые.