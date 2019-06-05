Комитет по правоохранительной деятельности рекомендует Раде усилить ответственность за умышленное повреждение телекоммуникаций

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует парламенту усилить ответственность за умышленное повреждение объектов телекоммуникаций.

Соответствующее решение было принято комитетом в ходе рассмотрения законопроекта №8544, передают Українськi Новини.

Согласно рассмотренному законопроекту, за умышленное повреждение или разрушение объектов телекоммуникаций, если эти действия привели или могли привести к нарушению нормальной работы этих объектов или являются опасными для жизни людей, предусматривается штраф в 100-200 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на этот же срок.

При этом действия, которые повлекли гибель людей или нанесли другие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Объекты телекоммуникаций определены как совокупность технических средств телекоммуникаций и сооружений электросвязи.

Действиями, нанесшими тяжкие последствия, считаются действия, которые привели к перерыву в обеспечении потребителей телекоммуникационными услугами, в результате которой была создана угроза информационной безопасности.

До данного законопроекта ответственность предусматривалась статьей 360 УК Украины об умышленном повреждении линий связи и предполагала штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 1 года, или ограничением свободы на срок до 2 лет.

Кроме того, для должностных лиц, которые принимают кабеля, провода, другую кабельную и проводниковую продукцию с содержанием меди, других цветных и драгоценных металлов, технические средства телекоммуникаций и сооружения электросвязи от других лиц, которые используют указанное имущество при осуществлении своей хозяйственной деятельности, без наличия соответствующего акта на списание такого имущества, предусмотрен штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

При этом прием такой продукции у физических лиц, не являющихся субъектами хозяйствования, запрещается.

Также запрещается проведение наличных расчетов при осуществлении операций с такой продукцией.

По данным Украинской ассоциации операторов связи, с 2015 по 2018 год было зафиксировано более 100 тыс. случаев краж и повреждений сетей, которые привели к убыткам для телекомотрасли на сумму более 1,4 млрд гривен.

По мнению ассоциации, последовательно работают хорошо организованные преступные группы с целью получения выгоды от экспорта цветных металлов из Украины, перепродажи похищенного оборудования другим операторам связи или с целью выявления уязвимостей сетей операторов.

Как сообщали Українськi Новини, ранее операторы телекомсвязи не раз отмечали ущерб от кражи кабелей и повреждения оборудования и других объектов телекоммуникаций.