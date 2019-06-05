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05 июня 2019, среда, 18:06 351
Политика 2019-06-05T20:00:03+03:00
Українські Новини
Столица приобрела 25 скорых, которые полностью соответствуют требованиям ВОЗ, - Кличко

Столица приобрела 25 скорых, которые полностью соответствуют требованиям ВОЗ, - Кличко

Киев закупил 25 новеньких карет скорой помощи, которые соответствуют стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в социальной сети Facebook.

"Киев продолжает обновлять парк медицинских спецмашин. Еще 25 новеньких скорых на базе автомобилей Ford и Peugeot на днях запустим в работу", - написал мэр Киева.

По его словам, автомобили оборудованы по всем современным мировым стандартам.

"Скорые уже полностью оборудованы по стандартам Всемирной организации здравоохранения. 4 авто - уникальные, с оборудованием, позволяющим перевозить недоношенных младенцев и новорожденных с патологиями. На всех новых скорых установлена ​​система, которая через средства связи передает в больницу параметры состояния пациента. Также отмечу, что Киев первым в Украине избавился старых советских карет скорой помощи", - заявил столичный мэр.

Он также подчеркнул, что количество новых автомобилей скорой в Киеве ежегодно растет.

"Мы и дальше увеличиваем количество медицинских спецмашин. Осталось купить еще 30 новых автомобилей - и наш город, первый на постсоветском пространстве, будет отвечать еще одному требованию ВОЗ - одно авто медицинской помощи на 10 000 жителей. А водители киевских скорых приспосабливаются к новым авто, тренируясь умело ими управлять на специально оборудованном полигоне", - резюмировал Виталий Кличко.
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