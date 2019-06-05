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05 червня 2019, середа, 18:06 282
Політика 2019-06-05T18:45:01+03:00
Українські Новини
Столиця придбала 25 швидких, які повністю відповідають вимогам ВООЗ, - Кличко

Столиця придбала 25 швидких, які повністю відповідають вимогам ВООЗ, - Кличко

Київ закупив 25 новеньких карет швидкої допомоги, які відповідають стандартам Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Київ продовжує оновлювати парк медичних спецавто. Ще 25 новеньких швидких на базі автомобілів Ford та Peugeot днями запустимо в роботу", – написав мер Києва.

За його словами, автомобілі обладнані за всіма сучасними світовими стандартами.

"Швидкі вже повністю обладнані за стандартами Всесвітньої організації охорони здоров’я. 4 авто – унікальні, з обладнанням, що дозволяє перевозити недоношених немовлят та новонароджених з патологіями. На всіх нових швидких встановлена система, що через засоби зв’язку передає в лікарню параметри стану пацієнта. Також відзначу, що Київ першим в Україні позбувся старих радянських карет швидкої допомоги", – заявив столичний міський голова.

Він також підкреслив, що кількість нових автомобілів швидкої в Києві щороку зростає.

"Ми і далі збільшуємо кількість медичних спецавто. Залишилося купити ще 30 нових автомобілів – і наше місто, перше на пострадянському просторі, відповідатиме ще одній вимозі ВООЗ – одне авто медичної допомоги на 10 тисяч жителів. А водії київських швидких пристосовуються до нових авто, тренуючись вправно ними кермувати на спеціально облаштованому полігоні", – резюмував Віталій Кличко.
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