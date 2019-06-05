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05 июня 2019, среда, 18:33 180
Верховная Рада и партии 2019-06-05T18:41:44+03:00
Українські Новини
Главный "порохобот" Олешко обиделся, что его недопустили к праймериз в новой партии Порошенко

Главный "порохобот" Олешко обиделся, что его недопустили к праймериз в новой партии Порошенко

Мирослав Олешко. Фото: facebook.com/oleshkomiroslav
Мирослав Олешко. Фото: facebook.com/oleshkomiroslav

Один из самых преданных сторонников бывшего Президента Украины Петра Порошенко, так называемый главный порохобот Мирослав Олешко выразил недовольство тем, что его не допустили к праймериз в переименованной политической партии Порошенко "Европейская солидарность" ("ЕС").

Об этом сообщило интернет-издание "Главком".

Напомним, партия "ЕС" завершила праймериз. Эта предвыборная процедура была анонсирована на первом съезде "ЕС" на прошлой неделе. Лидеры уверяли: партия взяла курс на обновление, поэтому ожидается большой приток свежей крови. Не обошлось без недоразумений. Некоторые преданные поклонники Порошенко вообще не были допущены к праймериз, чему очень удивлялись.

"Меня и моих знакомых к праймериз так и не допустили - не удобны. Но теперь я вижу, как были завалены талантливые ребята, некоторые из них члены партии, которые пахали на выборах как никто другой на результат для победы, в которую верили. Писать напротив их имен "выбыл", это не уважение к их работе, которую они делали", - написал Мирослав Олешко на своей странице в социальной сети Facebook.

Недовольными остались и те, кого все-таки допустили к праймериз, но они их не прошли. Кроме невозможности посмотреть свой реальный результат, было много жалоб на то, что веб-сайт в день голосования постоянно подвисал и сторонники того или иного кандидата не могли на нем зарегистрироваться.

Да, собственно, к модному в западных странах политическому процессу происходящее в партии Порошенко, имело очень слабое отношение. Праймериз - это внутрипартийные замеры популярности. А на "праймериз" от Порошенко мог голосовать любой желающий. Технология выглядела так: те, кто хотел баллотироваться от партии, должны были отправить свой профайл на почтовый ящик "Дела общин", а там уже всех собрали в кучу и устроили голосование среди пользователей Интернета, которое длилось сутки.

"Это какая-то фигня, а не праймериз, зачем я вообще на это повелся, - с обидой в голосе сказал в беседе с "Главкомом" один из участников. - Вообще непонятно, кто и как их прошел, кроме нескольких известных персонажей".

В "ЕС" рассчитывают, что по партийному списку возьмут около 30 мандатов. А учитывая, что партия планирует быть в оппозиции, сомнительно, что список будет подниматься за счет тех, кто пойдет в исполнительную власть. Поэтому конкуренция за каждое место огромна.

Больше новостей о: Праймериз Порохобот Петр Порошенко Мирослав Олешко Европейская солидарность

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