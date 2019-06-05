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05 июня 2019, среда, 16:45 775
Бизнес 2019-06-05T16:50:28+03:00
Українські Новини
Тракторы производства ХТЗ Ярославского захватывают игровое виртуальное пространство популярного симулятора Far

Тракторы производства ХТЗ Ярославского захватывают игровое виртуальное пространство популярного симулятора Farming Simulator

Тракторы ХТЗ покоряют виртуальный мир. Фото: xtz.ua
Тракторы ХТЗ покоряют виртуальный мир. Фото: xtz.ua

Тракторы производства Харьковского тракторного завода (ХТЗ), принадлежащего группе DCH известного украинского бизнесмена Александра Ярославского, появились в виде специальных дополнений ("модов") к популярной компьютерной стратегии Farming Simulator.

Об этом сообщил официальный веб-сайт ХТЗ

Автор "модов", которые представляют практически весь современный модернизированный модельный ряд гусеничных и колесных тракторов с дополнительным оборудованием легендарного Харьковского завода - тернопольский компьютерный разработчик Ярослав Циганко.

"Цель моего проекта - популяризация профессии механизатора среди молодого поколения и попытка объяснить, что это не тракторист в их привычном "негативном" понимании. Также наша задача – сблизить разработчиков модов и сельхозтехники для сотрудничества и дальнейшей популяризации аграрного сегмента", - сказал разработчик в ходе интервью пресс-службе завода.

"Решение делать технику именно марки "ХТЗ" было, наверное, больше патриотическим. Хотя, это можно считать любовью с первого взгляда. Я просто увидел трактор, и он мне понравился. Это сложно объяснить. Но я также делаю и другую технику, в частности, агрегаты наших партнеров – "Ремсинтез" и "Велес Агро". Мне нравится техника, я ее делаю", - уточнил создатель виртуальных версий единственного трактора отечественного производства, которое после многолетнего кризиса возродила группа DCH Ярославского.

"Моды", отражающие возможности и особенности техники, по словам разработчика, фактически, становятся инновационным маркетинговым инструментом, и даже современным digital-каналом коммуникации между производителем и реальными пользователями-фермерами.

"В нашем регионе игроки стараются использовать максимально много "модов" именно отечественной техники. К большому нашему счастью, игроки очень хорошо разбираются в сельхозтехнике, и очень часто максимально приближают свое "виртуальное хозяйство" в схожее с теми фермерскими хозяйствами/агрохолдингами, которые есть в их населенных пунктах. Игра в данный момент является полигоном для демонстрации сельхозтехники, ее основных принципов работы и возможностей. Уже были случаи, когда руководитель фермерского хозяйства, увидев "мод" на нашей трансляции, заинтересовался агрегатом в реальной жизни, и в последствии купил его. Во время наших эфиров на YouTube или при общении в соцсетях мы также можем получать отзывы и пожелания покупателей реальной техники и передавать их заводу-производителю, указывая плюсы и минусы", - сообщил Ярослав Циганко, получивший поддержку на развитие своего проекта от ведущих отечественных производителей аграрного оборудования, среди которых и легендарный харьковский производитель сельхозтехники ХТЗ.

ХТЗ – единственное в Украине и странах бывшего СНГ крупнейшее машиностроительное предприятие, специализирующееся на производстве колесных и гусеничных тракторов и ведущее свою историю с 1930 года.

С момента приобретения ХТЗ бизнесменом Александром Ярославским в 2016 году немногим более чем за год работы группа DCH восстановила производство, а инженеры завода кардинально улучшили качество модернизированной техники. Одна из таких новинок, которую представил ХТЗ - серийный колесный трактор ХТЗ-248К.20, оборудованный двигателем известного мирового производителя FPT-Iveco N67. Благодаря высокой степени локализации производства тракторов, составляющей от 70% до 85%, деятельность ХТЗ поддерживает украинское машиностроение и промышленность.

Благодаря многомиллионной долгосрочной инвестиционной программе группы DCH для модернизации ХТЗ и внедрения инновационных решений для выпускаемых тракторов, техника производства харьковского завода не только обеспечивает потребности украинских фермеров и агрокомпаний, но и поставляется на внешние рынки - Молдова, Казахстан, Армения, Польша, Болгария, Румыния, Литва и Грузия. Самая дальняя точка поставок - Новая Зеландия, изучается возможность поставок на рынки стран региона Океания и на африканский континент.

Сам ХТЗ, по замыслу Ярославского, должен стать платформой для техно-революции и инноваций - для этого в рамках проекта по редевелопменту территории завода группой DCH будет создана современная многофункциональная экосистема для бизнеса "Экополис ХТЗ", состоящая из индустриального парка, технопарка, логистического комплекса, торгового кластера, исследовательского, образовательного и медицинского центров. Оценочный объем инвестиций, которые будут вложены в редевелопмент территории ХТЗ до 2032 года составляет 2-3 млрд долларов, а сам проект станет драйвером социально-экономического развития Харькова и Украины.

Больше новостей о: Харьковский тракторный завод Александр Ярославский ХТЗ DCH Group Farming Simulator Ярослав Циганко

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