Зеленский копирует курс Порошенко, – Бойко о визите президента в Брюссель

Депутат Верховной Рады Украины, основатель политического объединения "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя визит Президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель (Бельгия), заявил, что Президент копирует внешнеполитический курс Петра Порошенко.

Об этом говорится на официальном веб-сайте "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"Я считаю, что этот визит был чисто техническим, это было знакомство и презентация. Я не ожидал от него каких-то прорывов по тем направлениям, которые волнуют граждан Украины. Прежде всего, они должны быть направлены на решение такого крайне важного вопроса, как завершение войны на востоке Украины, а также на пересмотр условий сотрудничества с МВФ (Международный валютным фондом). А копирование внешнеполитического курса предыдущей власти - не даст никаких результатов. Надеюсь, что дальнейшие визиты президента будут более продуктивными", - отметил парламентарий.

Юрий Бойко подчеркнул, что в данный момент важно сделать все для того, чтобы прекратить войну.

"Мы должны сделать все, чтобы прекратить военный конфликт на востоке страны. И для этого могут быть задействованы различные пути: либо Минский формат, или прямые переговоры с непризнанными республиками под гарантии РФ (Российской Федерации). Переговоры не должны вестись ради переговоров, а нужно получить результат. "Оппозиционная платформа - За жизнь" сделает все, чтобы это произошло. У нас парламентско-президентская республика, и новая Верховная Рада должна играть решающую роль в этом процессе", - подчеркнул Юрий Бойко.

Также он подчеркнул важность восстановления экономических отношений с РФ.

"Украинские товары должны вернуться на рынок России, потому что это рабочие места, налоги и стабильная работа отечественных предприятий", - сказал основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".