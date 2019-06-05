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05 июня 2019, среда, 16:15 1063
Происшествия 2019-06-05T18:00:03+03:00
Українські Новини
Мэр Львова обвинил "владельца Львовской табачной фабрики" в организации нападений на чиновников, - СМИ

Мэр Львова обвинил "владельца Львовской табачной фабрики" в организации нападений на чиновников, - СМИ

Андрей Садовый. Фото: inlviv.in.ua
Андрей Садовый. Фото: inlviv.in.ua

Мэр Львова Андрей Садовый обратился в правоохранительные органы из-за угроз со стороны самого богатого депутата Львовского горсовета Геннадия Козловского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на zaxid.net.

"Я прошу правоохранительные органы проверить причастность к организации нападений депутата горсовета от БПП Геннадия Козловского, который называет себя собственником табачной фабрики и крупной строительной компании Avalon", – заявил Садовый.

По данным СМИ, 48-летний Козловский является собственником Львовской (Винниковской) табачной фабрики. Эту фабрику подозревают в возможном производстве и продаже нелегальных сигарет. Так, еще в 2015 г. глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что эта фабрика является главным поставщиком сигаретной контрабанды из Украины в Евросоюз.

Как сообщалось, Львовская (Винниковская) табачная фабрика может быть причастна к нарушению закон "О рекламе" из-за рекламы под видом воды сигарет Marvel.

Также скандальный депутат горсовета владеет футбольным клубом "Рух" (Винники), львовским "Гранд Отелем", несколькими ресторанами в центре Львова. За прошлый год Козловский задекларировал более 48 млн грн доходов.

Как сообщают СМИ, 24 мая псевдоактивисты из нескольких националистических организаций облили краской двух сотрудников мэрии Геннадия Васькива и Евгения Бойко, в результате чего Бойко потерял зрение на один глаз.

29 мая представители этих же организаций выломали двери в здании Львовского горсовета и побили сотрудников "Муниципальной варты".

Больше новостей о: Львовский горсовет Андрей Садовый Мэр Львова Геннадий Козловский Нападения на депутатов

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