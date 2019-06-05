Отсутствие частной тяги в ЖД-перевозках негативно влияет на энергетическую отрасль, - Всеукраинская энергетическая ассамблея

Нехватка тягового подвижного состава не позволяет в полной мере обеспечить потребности промышленности в транспортных услугах, приводит к существенным задержкам доставки грузов. Проблемы с локомотивами могут вызвать снижение объемов угольной продукции на складах ТЭС. Об этом в своей колонке "Почему энергетике нужна частная тяга" пишет исполнительный директор Всеукраинской энергетической ассоциации Алексей Чернявский.

На государственной железной дороге монопольное право на использование локомотивов остается у "Укрзализныци", а частным собственникам разрешено пользоваться лишь вагонами. При этом по состоянию на сентябрь 2018 года в инвентарном парке "Укрзализныци" - 3 566 локомотивов, из них 550 - пассажирские, 1 758 - грузовые, 1 258 - маневровые. Из них в эксплуатации находится только 287 пассажирских локомотивов и 945 - грузовых. Дефицит локомотивной тяги составляет 10-15%, имеющийся локомотивный парк изношен на 93-100%. Потребность в замещении составляет не менее 80-100 единиц в год, при этом "Укрзализныця" имеет финансовые возможности для закупки не более 50 единиц, пишет Чернявский.

Ситуация с локомотивами, по мнению эксперта, становится большой проблемой для металлургов, энергетиков, зерновых компаний и прочих. Нехватка тягового подвижного состава не позволяет в полной мере обеспечить потребности промышленности в транспортных услугах, приводит к существенным задержкам доставки грузов. В результате у металлургов происходит срыв экспортных контрактов, а энергетики не могут обеспечивать теплоэлектростанции топливом в достаточных объемах.

По мнению участников рынка, единственным способом решения проблемы дефицита локомотивной тяги является допуск частной тепловозной и электровозной тяги на пути "Укрзализныци". Энергетический эксперт приводит в пример тепловые электростанции, которые находятся на низкозагруженных участках железной дороги, где являются единственным крупным потребителем услуг локомотивной тяги. Использование частных локомотивов на таких участках железной дороги позволит обеспечить бесперебойные поставки продукции, а также даст возможность энергогенерирующим компаниям минимизировать свои затраты за счет ускорения доставки и использования оптимальных моделей локомотивов.

Для более эффективного внедрения частной тяги перед запуском необходимо реализовать пилотный проект на одном участке – это позволит отработать новую систему перевозок, убежден эксперт.

В своем материале Алексей Чернявский акцентирует, что полноценное внедрение частной локомотивной тяги станет возможным при внесении соответствующих изменений в нормативную базу. Либерализация рынка предусмотрена в новом законопроекте "О железнодорожном транспорте Украины", однако последняя попытка его принятия состоялась в 2018 году и Верховная Рада так и не смогла принять этот документ.

Напомним, в конце октября 2018 года президент Украины Петр Порошенко поручил главе "Укрзализныци" Евгению Кравцову в течение месяца подготовить законопроект о запуске частной тяги в стране.