Фото дня: 150 кг грибов собрали за один раз на Закарпатье

Трое жителей Закарпатья собрали 150 кг грибов за один раз в Перечинском районе.\r\nОб этом сообщает Mukachevo.net, публикуя соответствующее фото.\r\nГрибы. Фото: Mukachevо.net\r\nТак, закарпатец Василий Шпонтак рассказал изданию, что собирали грибы в Перечинском районе области с 6:00 до 9:30 утра. Всего собрали до 150 килограмм грибов.\r\nМужчина родом из Закарпатья, но сейчас проживает в Нью-Йорке, поэтому все грибы забирает с собой.\r\n"Мы поделимся с друзьями украинцами в Нью-Йорке и украинской церковью, местный священник уже нас ждет", - рассказал Шпонтак.\r\nОтмечается, что он не единственный, кто поделился снимком рекорда. Закарпатка Анна Ференцик также собрала огромное количество грибов в Великоберезнянском районе.\r\nЗакарпатка с грибами. Фото: Mukachevо.net\r\nКак сообщали Українські Новини, гигантский шампиньон стал новым украинским рекордсменом. Ранее крупнейший в Украине шампиньон весом почти в 2 кг вырастили на грибной ферме в Киевской области.\r\nТакже в Киевской области нашли огромный гриб-дождевик весом больше 17 килограмм.