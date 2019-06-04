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04 июня 2019, вторник, 22:06 257
Жизнь 2019-06-04T22:14:34+03:00
Українські Новини
Фото дня: 150 кг грибов собрали за один раз на Закарпатье

Фото дня: 150 кг грибов собрали за один раз на Закарпатье

Грибы. Фото: Mukachevо.net
Грибы. Фото: Mukachevо.net

Трое жителей Закарпатья собрали 150 кг грибов за один раз в Перечинском районе.

Об этом сообщает Mukachevo.net, публикуя соответствующее фото.

Грибы. Фото: Mukachevо.netГрибы. Фото: Mukachevо.net

Так, закарпатец Василий Шпонтак рассказал изданию, что собирали грибы в Перечинском районе области с 6:00 до 9:30 утра. Всего собрали до 150 килограмм грибов.

Мужчина родом из Закарпатья, но сейчас проживает в Нью-Йорке, поэтому все грибы забирает с собой.

"Мы поделимся с друзьями украинцами в Нью-Йорке и украинской церковью, местный священник уже нас ждет", - рассказал Шпонтак.

Отмечается, что он не единственный, кто поделился снимком рекорда. Закарпатка Анна Ференцик также собрала огромное количество грибов в Великоберезнянском районе.

Закарпатка с грибами. Фото: Mukachevо.netЗакарпатка с грибами. Фото: Mukachevо.net

Как сообщали Українські Новини, гигантский шампиньон стал новым украинским рекордсменом. Ранее крупнейший в Украине шампиньон весом почти в 2 кг вырастили на грибной ферме в Киевской области.

Также в Киевской области нашли огромный гриб-дождевик весом больше 17 килограмм.

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