подписаться на рассылку
26.65 27
29.5 30.15
˟
04 июня 2019, вторник, 21:17 140
Общество 2019-06-04T23:03:00+03:00
Українські Новини
Харьковский университет им. Каразина занял первое место в мировом рейтинге среди вузов Украины

Харьковский университет им. Каразина занял первое место в мировом рейтинге среди вузов Украины

Шесть украинский университетов попали в рейтинг лучших национальных университетов. Всего в рейтинге приняло участие 1000 учебных заведений со всего мира. Об этом сообщает рейтинг, составленный QS World University.

Лучшими высшими учебными заведениями Украины по версии рейтинга стали:

  • Харьковский университет им. Каразина - 481 позиции;
  • Киевский национальный университет им. Шевченко - 531-540 позиция;
  • Национальный технический университет Киевский политехнический институт им. Сикорского - 601-650 позиция;
  • Национальный технический университет Харьковский политехнический институт - 701-750 позиция;
  • Львовский политехнический национальный университет разделил с Сумским государственным университетом 751-800 позиции.

По данным рейтинга в него не попал Донецкий национальный университет им. Василия Стуса. В 2018 году он находился на  801-1000 позициях.

Первая десятка высших учебных заведений выглядит следующим образом:

  1. Массачусетский технологический университет (США).
  2. Стэнфордский университет (США).
  3. Гарвардский университет (США).
  4. Калифорнийский технологический университет (США).
  5. Оксфордский университет (Великобритания).
  6. Кембриджский университет (Великобритания).
  7. Швейцарский федеральный технологический институт.
  8. Имперский колледж Лондона.
  9. Чикагский университет.
  10. UCL (Великобритания).

Напомним, что больше всего абитуриентов в прошлом году подали заявление в КНУ им. Шевченко: топ-5 вузов.

Больше новостей о: Рейтинг Рейтинг университетов

Архив
Новости
Видео дня: Новый друг лучше старого - Зеленский и Юнкер успели подружиться в Брюсселе 23:23
Зеленский высказался о дефолте и заявил, что это слухи и продуманные акции 22:46
Кличко предлагает объединить УДАР с партией Саакашвили для участия в выборах 22:16
Грибы. Фото: Mukachevо.net
Фото дня: 150 кг грибов собрали за один раз на Закарпатье 22:06
В Переяславе-Хмельницком полицию забросали петардами 21:49
больше новостей
Мощные ливни с градом и шквалами: синоптик предупредила об опасной погоде в начале недели 06:00 Карта
Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов" 18:45
Сегодня выйдет заключительная серия "Чернобыля". Где смотреть 06:01
Ярош назвал партию, по списку которой пойдет на досрочные выборы Рады 12:12
Дела против Порошенко по заявлениям Портнова имеют правовую перспективу, - Труба 10:41
больше новостей
Дела против Порошенко по заявлениям Портнова имеют правовую перспективу, - Труба 10:41
Полицейским, которые ранили пятилетнего мальчика под Киевом, смягчили обвинение 08:00
НАТО выделило на поддержу Украины €40 млн 20:47
Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов" 18:45
Электроэнергия при новом рынке дорожать не будет, - НКРЕКП 08:00 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok