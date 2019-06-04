Харьковский университет им. Каразина занял первое место в мировом рейтинге среди вузов Украины

Шесть украинский университетов попали в рейтинг лучших национальных университетов. Всего в рейтинге приняло участие 1000 учебных заведений со всего мира. Об этом сообщает рейтинг, составленный QS World University.\r\nЛучшими высшими учебными заведениями Украины по версии рейтинга стали:\r\n\r\nХарьковский университет им. Каразина - 481 позиции;\r\nКиевский национальный университет им. Шевченко - 531-540 позиция;\r\nНациональный технический университет Киевский политехнический институт им. Сикорского - 601-650 позиция;\r\nНациональный технический университет Харьковский политехнический институт - 701-750 позиция;\r\nЛьвовский политехнический национальный университет разделил с Сумским государственным университетом 751-800 позиции.\r\n\r\nПо данным рейтинга в него не попал Донецкий национальный университет им. Василия Стуса. В 2018 году он находился на 801-1000 позициях.\r\nПервая десятка высших учебных заведений выглядит следующим образом:\r\n\r\nМассачусетский технологический университет (США).\r\nСтэнфордский университет (США).\r\nГарвардский университет (США).\r\nКалифорнийский технологический университет (США).\r\nОксфордский университет (Великобритания).\r\nКембриджский университет (Великобритания).\r\nШвейцарский федеральный технологический институт.\r\nИмперский колледж Лондона.\r\nЧикагский университет.\r\nUCL (Великобритания).\r\n\r\nНапомним, что больше всего абитуриентов в прошлом году подали заявление в КНУ им. Шевченко: топ-5 вузов.