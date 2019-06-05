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05 июня 2019, среда, 08:00 169
Экономика 2019-06-05T08:00:02+03:00
Українські Новини
Самые выгодные профессии в Украине: 6 сфер с средней зарплатой больше 10 тысяч гривен

Самые выгодные профессии в Украине: 6 сфер с средней зарплатой больше 10 тысяч гривен

Зарплата. Фото: prozoro
Зарплата. Фото: prozoro

После того, как в марте средняя зарплата в Украине резко возросла, самая высокая среднемесячная заработная плата в Украине по итогам января-марта 2019 года зафиксирована у сотрудников авиационной отрасли – она составила 25 850 грн, сообщает "Сегодня" со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным ведомства, за первые три месяца средняя зарплата в Украине достигла 9629 грн, что на 20,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Средняя зарплата более 10 000 грн в январе-марте 2019 года зафиксирована в таких сферах (видах деятельности):

  1. промышленность – 10 877 грн (на 25,8% больше, чем годом ранее);
  2. транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 10 902 грн (+21,2%), в частности: наземный и трубопроводный транспорт – 10 006 грн (+19,6%); водный транспорт – 11 351 грн (+27,7%); авиационный транспорт – 25 850 грн (-18,4%); складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта – 12 017 грн (+20,7%);
  3. информация и телекоммуникации – 16 362 грн (+24,9%);
  4. финансовая и страховая деятельность – 18 572 грн (+17,9%);
  5. профессиональная, научная и техническая деятельность – 14 339 грн (+33,4%), в частности научные исследования и разработки – 10 577 грн (+18,9%).
  6. государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 12 292 грн (+19,1%).

Раньше Українські Новини писали о сезонных вакансиях в Украине и том, где и сколько можно заработать.

Тем временем Гройсман прогнозирует среднюю зарплату $620 в 2021.

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