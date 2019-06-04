"Нацкорпус" требует упростить получение гражданства Украины для иностранных добровольцев

Сегодня, 4 июня, представители политической партии "Национальный корпус" и общественной организации "Национальные дружины" пикетировали Администрацию Президента (АП) Украины. Участники митинга требовали от Владимира Зеленского упростить процедуру получения украинского гражданства для иностранных добровольцев, ветеранов АТО (ныне – ОСС), воевавших на стороне Украины.

Об этом стало известно из прямой трансляции сегодняшних событий на YouTube-канале "Нацкорпуса".

У здания АП сегодня, 4 июня, собралось около 1 тыс. активистов: среди них – большое количество военнослужащих ветеранов АТО (ООС). В митинге также приняли участие иностранные добровольцы: молдаванин Станислав Гибадулин, белорус Ян Мельников и россияне Артем Широбоков и Никита Макеев.

Одним из оснований для проведения митинга было запланированное Верховной Радой Украины на четверг, 6 июня, рассмотрение законопроекта №3433. Им предусмотрено упростить процедуру получения украинского гражданства для иностранных бойцов.

Напомним, что процедуру первого чтения соответствующий документ прошел еще в октябре 2018 года. Однако ко второму чтению законопроект с тех пор так и не дошел.

Активисты и военные, собравшиеся на митинг, заявили, что такое поведение политиков считают бездушным по отношению к иностранным ветеранам, ставшим заложниками системы.

"Верховная Рада долго игнорировала законопроект №3433. Владимир Зеленский обещал не повторять ошибки предшественника. Пришло время это доказать! Сегодня мы передали Президенту через его представителя свои требования и надеемся – они будут услышаны. Во-первых, мы требуем внести изменения в указ президента №215/2001, чтобы упростить процедуру получения гражданства для иностранных добровольцев. В частности, освободить их от обязанности подавать "справку о несудимости", выдаваемую страной происхождения, и сократить срок рассмотрения представленных документов. Во-вторых, мы требуем создать рабочую группу под руководством компетентных представителей АП, которая будет предоставлять практическую помощь иностранным добровольцам в получении украинского паспорта. В-третьих, мы хотим, чтобы в состав комиссии по вопросам гражданства вошли представители от волонтерских организаций", – сообщили в "Нацкорпусе".

Отметим, что представитель АП, вышедший к активистам, чтобы обсудить вышеперечисленные требования и передать их Президенту Зеленскому, согласился с необходимостью упростить процедуру получения украинского гражданства для иностранных бойцов. Администрация Президента также пообещала помочь "Нацкорпусу" в решении этого вопроса.

Стоит сказать, что на митинге также выступили некоторые иностранные добровольцы. Среди них – военный из Молдовы Станислав Гибадулин, который во время боевых действий на Донбассе потерял ногу.

"Я уверен, что иностранные добровольцы, которые здесь находятся, когда шли в бой плечом к плечу с украинцами, знали, что могут погибнуть. Но они поддержали Украину. Сейчас нам нужна ваша помощь. Мы верим в то, что вы поможете нам получить украинское гражданство", – обратился он к украинской власти.

Напомним, законопроект №3433 был подан на рассмотрение украинского парламента председателем партии "Нацкорпус" Андреем Билецким. Этот документ предлагает внести изменения в некоторые законодательные акты, касающиеся правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Рассмотрение указанного законопроекта во втором чтении должно состояться уже 6 июня. В "Нацкорпусе" сообщили, что в этот день под Радой состоится еще один митинг.

"Надеемся, что новый Президент нас услышал, однако 6 июня мы все равно придем под Верховную Раду, чтобы теперь уже народным депутатам напомнить об их обязанности. Мы будем терроризировать парламентариев до тех пор, пока законопроект об иностранных добровольцах не будет проголосован", – заявили в "Нацкорпусе".