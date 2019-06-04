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04 июня 2019, вторник, 18:14 21
Политика 2019-06-04T18:15:02+03:00
Українські Новини
Про результаты расследования хищения в "оборонке" ВКС Рады отчитается до 21 июня

Про результаты расследования хищения в "оборонке" ВКС Рады отчитается до 21 июня

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по расследованию фактов хищения в Вооруженных силах намерена представить отчет до 21 июня.

Об этом председатель ВСК, депутат Рады Иван Винник (фракция "Блок Петра Порошенко") сообщил на завершающем заседании ВСК во вторник, передают Українські Новини.

"Предлагаю предварительно одобрить, фактически приняв к обработке этот текст (текст отчета). Хочу напомнить, что нам нужно зарегистрировать постановление в Верховной Раде, время на исходе, у нас критический срок, условно, за 10 дней следующих мы должны это обработать и зарегистрировать постановление", - сказал он.

На заседании ВСК предварительно одобрила отчет, который состоит из 500 страниц, содержит 9 приложений, таблицу, структурированную согласно полученной информации от Министерства обороны за 2006-2018 годы, а также информацию о тех материалах, которые комиссии не были предоставлены.

По словам главы ВСК, представленная в отчете информация после заслушивания парламентом, будет представлена для публичного пользования на сайте Рады.

Как сообщали Українськi Новини, бывший президент Петр Порошенко требует у правоохранителей проверить информацию, опубликованную журналистами программы "Наші гроші", относительно хищений должностными лицами "Укроборонпром", и поддержал отстранение Гладковского от должности на время расследования.

ГФС установила 22 млн гривен коррупционных убытков при поставках запчастей "Укроборонпрому".

САП начала расследовать возможные хищения чиновников "Укроборонрома".

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