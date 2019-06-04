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04 червня 2019, вівторок, 18:14 12
Політика 2019-06-04T20:00:02+03:00
Українські Новини
Про результати розслідування розкрадання в "оборонці" ВКЗ Ради відзвітує до 21 червня

Про результати розслідування розкрадання в "оборонці" ВКЗ Ради відзвітує до 21 червня

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради з розслідування фактів розкрадання в Збройних Силах має намір відзвітувати до 21 червня.

Про це голова ТСК, депутат Ради Іван Винник (фракція "Блок Петра Порошенка") повідомив на завершальному засіданні ТСК у вівторок, передають Українські Новини.

"Пропоную попередньо схвалити, фактично прийнявши до обробки цей текст (текст звіту). Хочу нагадати, що нам потрібно зареєструвати постанову у Верховній Раді, час закінчується, у нас критичний термін, умовно, за 10 днів наступних ми повинні це обробити і зареєструвати постанову", - сказав він.

На засіданні ТСК попередньо схвалила звіт, який складається з 500 сторінок, містить 9 додатків, таблицю, структуровану згідно з отриманою інформацією від Міністерства оборони за 2006-2018 роки, а також інформацію про ті матеріали, які комісії не було надано.

Зі слів голови ТСК, викладена у звіті інформація після заслуховування парламентом, буде представлена ​​для публічного користування на сайті Ради.

Як повідомляли Українські Новини, колишній президент Петро Порошенко вимагає у правоохоронців перевірити інформацію, опубліковану журналістами програми "Наші гроші", щодо розкрадань посадовцями "Укроборонпром", і підтримав відсторонення Гладковського від посади на час розслідування.

ДФС встановила 22 млн гривень корупційних збитків при поставках запчастин "Укроборонпрому".

САП почала розслідувати можливі розкрадання чиновників "Укроборонрома".

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