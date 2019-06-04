В то время, как полиция расследует обстоятельства гибели ребенка, а подозреваемые арестованы, политики пиарятся, - СМИ

В то время, как полиция расследует обстоятельства гибели ребенка, а подозреваемые арестованы, политики пиарятс

Пока Национальная полиция Украины и ГБР открыто и оперативно проводят расследование обстоятельств гибели ребенка в Переяславе-Хмельницком (Киевская область), в преддверии выборов на этой теме процветают политические инсинуации. Речь об этом идет в статье "Убийство ребенка в Переяславе: кто собирает политические "пенки" с трагедии?" издания "Комсомольская правда в Украине".

"31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области двое пьяных решили развлечься и пострелять по жестянкам. И вдруг попали в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который играл с братом и друзьями на детской площадке возле своего дома неподалеку. Виновники трагедии - действительно работники полиции, этого никто не скрывает, и они понесут наказание по всей строгости закона. Все остальное - пиар на крови ребенка, циничное и недопустимо в цивилизованном обществе использования горя для политических дивидендов во время избирательной кампании. Здоровое общество должно остановить и осудить таких политиков!", - отмечает автор статьи.

Издание отмечает, что полиция начала действовать открыто и оперативно в день трагедии. "Уголовное производство по ранения ребенка было начато немедленно после установления врачами скорой факта огнестрельного ранения! Преступление раскрыла полиция Переяславщины под руководством подполковника Андрея Медуницы, который не стал покрывать убийц-"полицейских" и скрывать следы преступления", - говорится в статье.

На месте полицейские изъяли вещественные доказательства - гильзы и консервные банки, по которым стреляли подозреваемые. Последние были задержаны около 4:00 утра возле ночного клуба, где продолжали праздновать свой выходной.

1 июня следователи Государственного бюро расследований открыли уголовное производство и получили от полиции все вещественные доказательства и протоколы, 2 июня двум полицейским сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины (неосторожное тяжкое телесное повреждение, совершенное по предварительному сговору группой лиц)

После того, как ребенок скончался в больнице 3 июня, прокуратура переквалифицировала дело: грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное группой лиц (п.п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Сегодня, 4 июня, Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения лейтенанту полиции Ивану Приходько и старшему сержанту Владимиру Петровцу - арест на два месяца без возможности внесения залога.

"Начальник полиции Киевщины Дмитрий Ценов подал в отставку, по согласованию с министром внутренних дел Арсеном Авакововым глава НПУ Сергей Князев принял отставку. Руководители местной полиции отстранены от службы. Полиция быстро и честно провела все следственные действия и передала все доказательства в полном объеме в ГБР. Преступники получат наказание, им вынесет суд. Но есть люди, которые собирают политические «пенки» с трагедии", - отмечает автор статьи.