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04 июня 2019, вторник, 18:35 70
Общество 2019-06-04T18:37:26+03:00
Українські Новини
У Зеленского обвинили VoxCheck во лжи

У Зеленского обвинили VoxCheck во лжи

Виктория Страхова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Виктория Страхова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova

Участница команды Президента Украины Владимира Зеленского и бывший корпоративный секретарь национализированного Приватбанка Виктория Страхова обвинила во лжи общественный проект VoxCheck, занимающийся проверкой правдивости высказываний политиков и общественных деятелей.

Об этом она заявила на своей странице в социальной сети Facebook.

"Качество украинского VoxCheck. Знаете, как происходит украинский VoxCheck, который претедует на то, что делает "проверку", в том числе как дописывает не сказанное в цитату? Рассскажу Вам, это будет важно для понимания их "вердикта" и покажу Check VoxChecka. Ксати, если VoxCheck принесет извинения за обвинения во лжи – готова им бесплатно читать тренинги по анализу финансовой отчетности банков и управлению рисками", - написала Страхова.

Также Страхова, комментируя обвинения VoxCheck в свой адрес во "лжи" или "манипуляции", указала на некомпетентность проверяющих с сфере финансов и банковского дела, а также на попытки приписать ей несказанное.

Напомним, 19 апреля Страхова опубликовала планируемые реформы банковского сектора. "В нашей финансовой стране мечты: украинские банки кредитуют долгосрочные инвестиционные проекты и строительство дорог по всей стране - объем корпоративных кредитов в разы увеличился по сравнению с текущим; малый бизнес и мелкие предприниматели могут получить кредит для открытия бизнеса по уменьшенными (по сравнению с текущими) ставкам, которые дадут им устойчивое развитие, а не выживание", - сообщила Страхова.

Справка

VoxCheck - это независимый фактчек-проект некоммерческой общественной организации VoxUkraine, проверяющий высказывания политиков и развенчивающий экономические мифы. С 23 марта 2018 года VoxChek является подписантом Кодекса этики Международной сети фактчекерив института Poynter.

В фактчек попадают топ-политики Украины независимо от их позиции во власти или принадлежности к политическим партиям. Деятельность VoxUkraine финансируется за счет благотворительных взносов и грантов международных фондов: Тhink Tank Fund, National Endowment for Democracy, PACT, "Возрождение", US Embassy, ​​Natur Kultur, ОБСЕ. Также проект VoxCheck регулярно проводит краудфандинг-кампании в "Спильнокошт. Коллективное финансирование".

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