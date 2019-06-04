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04 июня 2019, вторник, 17:36 102
СМИ 2019-06-04T17:47:25+03:00
Українські Новини
Определены номинанты на ежегодную премию PRESSZVANIE

Определены номинанты на ежегодную премию PRESSZVANIE

Премия для журналистов PRESSZVANIE. Фото: пресс-служба
Премия для журналистов PRESSZVANIE. Фото: пресс-служба

Оглашены номинанты ежегодной премии PRESSZVANIE, которая вручается журналистам за лидерство и профессионализм. Об этом сообщает сайт конкурса.

Премия представлена в 20 номинациях. Победителей объявят 8 июня.

От "Українських Новин" в качестве номинантов на получение специальных наград принимают участие шеф-редактор сайта ukranews.com Валентина Курносенко (номинация "Лучший редактор") и журналистка Алена Захарова (номинация "Открытие года").

Также специальные номинации включают следующих журналистов:

Открытие Года

  • Гринченко Наталия – КиевВласть
  • Грищак Олег – РБК Україна
  • Захарова Алена – Українські новини
  • Шишацький Евгений – Ліга.net
  • Янишевськая Юлия – внештатный журналист

Лучший редактор

  • Гордейчик Евгений – Фокус
  • Курносенко Валентина – Українські новини
  • Чорный Руслан – FinClub
  • Чернявськая Ирина – Investorynews
  • Юрасов Станислав – Ліга.net

Кроме того, среди номинантов конкурса присутствуют экс-сотрудники "Українських Новин" Ксения Зверова, Ярослав Самолюк и Дар Грищенко.

Presszvanie - ежегодная премия для журналистов и редакторов, которая вручается с 2005 года за лидерство и профессионализм. В состав жюри премии входят медиаменеджеры, редакторы, продюсеры и журналисты, которые представляют десятки украинских СМИ. Премия проходит под эгидой общественной организации "Прессзвание Украина", миссия которой - развивать украинскую журналистику.

Напомним, что в прошлом году прошла 14-я церемония PRESSZVANIE в обновленном формате, включив в список "социальные" номинации.

Больше новостей о: PRESSZVANIE Премия для журналистов PRESSZVANIE Премия для журналистов Открытие года Алена Захарова Валентина Курносенко

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