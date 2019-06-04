Определены номинанты на ежегодную премию PRESSZVANIE

Оглашены номинанты ежегодной премии PRESSZVANIE, которая вручается журналистам за лидерство и профессионализм. Об этом сообщает сайт конкурса.\r\nПремия представлена в 20 номинациях. Победителей объявят 8 июня.\r\nОт "Українських Новин" в качестве номинантов на получение специальных наград принимают участие шеф-редактор сайта ukranews.com Валентина Курносенко (номинация "Лучший редактор") и журналистка Алена Захарова (номинация "Открытие года").\r\nТакже специальные номинации включают следующих журналистов:\r\nОткрытие Года\r\n\r\nГринченко Наталия – КиевВласть\r\nГрищак Олег – РБК Україна\r\nЗахарова Алена – Українські новини\r\nШишацький Евгений – Ліга.net\r\nЯнишевськая Юлия – внештатный журналист\r\n\r\nЛучший редактор\r\n\r\nГордейчик Евгений – Фокус\r\nКурносенко Валентина – Українські новини\r\nЧорный Руслан – FinClub\r\nЧернявськая Ирина – Investorynews\r\nЮрасов Станислав – Ліга.net\r\n\r\nКроме того, среди номинантов конкурса присутствуют экс-сотрудники "Українських Новин" Ксения Зверова, Ярослав Самолюк и Дар Грищенко.\r\nPresszvanie - ежегодная премия для журналистов и редакторов, которая вручается с 2005 года за лидерство и профессионализм. В состав жюри премии входят медиаменеджеры, редакторы, продюсеры и журналисты, которые представляют десятки украинских СМИ. Премия проходит под эгидой общественной организации "Прессзвание Украина", миссия которой - развивать украинскую журналистику.\r\nНапомним, что в прошлом году прошла 14-я церемония PRESSZVANIE в обновленном формате, включив в список "социальные" номинации.