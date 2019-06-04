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04 июня 2019, вторник, 15:55 419
Общество 2019-06-04T15:55:47+03:00
Українські Новини
Филатов подал в суд на главу ПЦУ Днепропетровщины

Филатов подал в суд на главу ПЦУ Днепропетровщины

Борис Филатов. Фото: liga.net
Борис Филатов. Фото: liga.net

Мэр Днипра Борис Филатов обратился с иском в Бабушкинский районный суд г. Днипро, требуя опровергнуть информацию, озвученную епископом Днепропетровским и Криворожским Симеоном (в миру Олегом Зинкевичем) Православной церкви Украины (ПЦУ). Дело будет рассматривать судья Екатерина Лукинова.

Об этом сообщило интернет-издание "Depo.Днипро", ссылаясь на сообщение пресс-службы городского совета Днипра.

"Олег Зинкевич, который руководит одной из днепровских епархий православной церкви Украины, проигнорировал просьбу городского головы Днипра Бориса Филатова опровергнуть неправдивые обвинения в его адрес. Речь идет о собственных суждениях, которые Зинкевич озвучил во время официальной пресс-конференции 2 недели назад. Впоследствии оказалось, что приведенная им информация не подкреплена фактами и не соответствует действительности. В частности, Олег Зинкевич осуждал якобы высказывания городского головы по поводу получения томоса Православной церковью Украины", – говорится в сообщении пресс-служба.

Филатов передал Зинкевичу письмо, в котором сделал акцент на публичном опровержении лжи в его адрес. На досудебное урегулирование ситуации отводилось 10 дней, однако получатель никак не отреагировал.

Напомним, что недавно епископ Днепропетровский и Криворожский Симеон обвинил мэра Днипра Филатова в "неуважении" к томосу об автокефалии.

Больше новостей о: Борис Филатов мэр Днипра Православная церковь Украины ПЦУ Олег Зинкевич Епископ Днепропетровский и Криворожский Симеон

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